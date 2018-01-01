Echos 2026. I Luoghi e la Musica

La 28esima edizione del Festival Echos 2026. I Luoghi e la Musica -direttore Sergio Marchegiani- ha registrato venerdì e sabato grande partecipazione agli eventi alla Filarmonica e in Santa Croce di Casale (vedi Il Monferrato di martedì e in rete); ora continua con altri due concerti di livello.

Sabato 16 maggio, nella Chiesa di San Pietro Apostolo a Silvano d'Orba, recital del pianista ucraino Danylo Saienko, vincitore del Primo Premio in molti Concorsi Internazionali tra cui il Maria Canals di Barcellona; domenica 17, nella meravigliosa cornice dell’Abbazia di Santa Giustina a Sezzadio, spazio all'Asolo Chamber Orchestra (foto) con cinque formidabili solisti al violino e al violoncello. I due concerti inizieranno alle 17.00.

Trentacinquenne di Leopoli, oggi residente a Parigi, Danylo Saienko si è affermato come una delle personalità pianistiche più interessanti della sua generazione. Tra i risultati più significativi della sua carriera si segnalano, nel 2015, il Primo Premio vinto ai Concorsi Internazionali “Maria Canals” di Barcellona e “Giorgos Thymis” di Salonicco. Negli anni successivi ha continuato a distinguersi ottenendo il Primo Premio al Concorso Internazionale “Speranza” di Taranto e al Concours International de Piano d’Île-de-France, il Secondo Premio al “Richard Vines” Piano Competition di Lleida (Spagna) e il Quarto Premio al Tbilisi International Piano Competition. Tra i riconoscimenti più recenti figurano il Primo Premio all’Orbetello International Piano Competition, al Piano Opus International Piano Competition di Parigi e al “Thermae ArtLive” International Piano Competition. Al Festival Echos questo formidabile pianista proporrà un programma ampio e di grande presa con opere di Chopin (Polonaise-Fantasie e Rondò op. 5), Liszt (Dopo una lettura di Dante), Ravel (Gaspard de la nuit) e una Sonata di Viktor Kosenko, uno dei più importanti compositori e pianisti ucraini della prima metà del XX secolo.

In occasione del concerto, alle ore 16.15 ci sarà una visita guidata gratuita della chiesa cura del Circolo culturale dialettale “Ir bagiu”. A causa del limitato numero di parcheggi in prossimità del luogo del concerto, a partire dalle 15.45 è previsto un servizio di navetta che collegherà la Chiesa di San Pietro Apostolo con Piazza San Sebastiano.

Il giorno, domenica 17, dopo Echos torna per la seconda volta all'Abbazia di Sezzadio per il concerto dell’Asolo Chamber Orchestra e di cinque formidabili solisti: i violinisti Carlo Lazzari, Francesco Comisso, Myriam Dal Don ed Enzo Ligresti e il violoncellista Giuseppe Barutti. L'ACO riunisce i migliori talenti del Veneto, molti dei quali sono prime parti del celebre complesso de I Solisti Veneti. Diretta da Valter Favero, la formazione è nata nel 2005 e da allora ha tenuto moltissimi concerti ottenendo sempre grande successo per la verve esecutiva e l'alternanza di apprezzati solisti. È stata ospite di prestigiosi enti in tutta Italia e all’estero, realizzando registrazioni e partecipando a trasmissioni su RAI e Mediaset. I cinque solisti vantano affermazioni in Concorsi Internazionali (Vittorio Veneto, Romanini di Brescia, Lipizer di Gorizia, Curci di Napoli, Postacchini di Fermo), collaborazioni con importanti orchestre (Teatro alla Scala di Milano, Nazionale RAI, Gran Teatro la Fenice di Venezia, Suisse Romande) e una prestigiosa carriera internazionale con esibizioni nelle sale più importanti del mondo tra cui: Musikverein di Vienna, Philharmonie di Berlino, Teatro alla Scala di Milano, Suntory Hall di Tokio, Accademia di Santa Cecilia, Carnegie Hall di New York, Salle Gaveau di Parigi, Teatro Colon di Buenos Aires, ecc. A Sezzadio verrà proposto un originale programma con brani celebri in versione cameristica; sui leggi ci saranno pagine di Respighi (Antiche Danze ed Arie), Schubert (Rondò), Vivaldi (Concerto in Re maggiore), Beethoven (Romanza n. 1 op. 40) e Haendel (Passacaglia). In occasione del concerto, il Comune di Sezzadio curerà un'introduzione alla storia dell'Abbazia con inizio alle ore 16.30

.L'Abbazia di Santa Giustina a Sezzadio (AL) è una delle più antiche costruzioni religiose del Piemonte (fondazione longobarda del 722, poi benedettina, vi nacque Aleramo) ed è raggiungibile da Casale Monferrato in circa 35-40 minuti di auto (circa 30-35 km) passando per Fubine e Oviglio.

l.a.







Echos 2026 è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRAL, Fondazione CRT e, perquesti due appuntamenti, con i Comuni di Silvano d'Orba e Sezzadio, l'Associazione Castello di Silvano d'Orba e con alcuni sostenitori privati. I due concerti sono a ingresso libero fino ad esaurimento di posti. Per info e prenotazioni: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.