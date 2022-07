Un giovane, grande pianista

Concerto conclusivo per la serie di appuntamenti del Monferrato Classic Festival ad Ottiglio.

Ad esibirsi un grande interprete, pur giovanissimo, con un curriculum di tutto rispetto. Elia Cecino, gradito ritorno nel festival dopo la sua ultima esibizione nella chiesetta di Treville nel 2019.

Cecino dal 2014 suona con continuità in numerose sale europee quali il Teatro Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Fazioli Concert Hall di Sacile, Teatro Toniolo di Mestre, Teatro degli Industri di Grosseto, Teatro Olimpico di Vicenza, Sala dei Notari di Perugia, Sala degli Affreschi della Società Umanitaria e Spazio 89 a Milano, Conservatorio di Bolzano, Gesellschaft für Musiktheater di Vienna, Schloss Wolfsburg, Istituto di Cultura Italiano di Amburgo, Sanatorium Marconi di Busko-Zdròj, Palatul Culturii Iași, Aula de Cultura de Murcia, Teatro Thuillier di Caravaca de la Cruz, Dvorana Glasbene Šole di Radovljica.

Ha suonato da solista con grandi orchestre tra cui la Royal Liverpool Philharmonic, Simfònica del Vallès, Sinfónica de Galicia, Düsseldorf Symphony Orchestra, Sichuan Philarmonic, Bacau Philarmonic, Orchestra San Marco di Pordenone. Nel dicembre 2020 ha collaborato con il violoncellista Mario Brunello in occasione del 250esimo anniversario della nascita di Beethoven.

La casa discografica Suonare Records ha pubblicato il suo CD di debutto dedicato a musiche di Beethoven, Chopin e Skrjabin e un secondo album monografico su Chopin é stato pubblicato da On Classical nell’aprile 2021. Sue interpretazioni e interviste sono state trasmesse da ClassicFM, Rai Radio 3, Radio Popolare, Rai Friuli Venezia Giulia e Radio MCA.

Vincitore a soli 18 anni del XXXVI Premio Venezia, Elia si è affermato in Italia e all’estero in concorsi internazionali. Nato nel 2001 a Treviso, Elia Cecino comincia lo studio del pianoforte a 9 anni con Maddalena De Facci . Si perfeziona attualmente con Eliso Virsaladze e Boris Berman. In programma musiche di Chopin e Liszt.

Il concerto avrà inizio alle ore 17,30 presso l'Auditorium Don Piccio ad Ottiglio.