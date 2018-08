Trino festeggia San Bartolomeo

Quest’anno è in programma nell’ultimo weekend di agosto, da venerdì 24 a martedì 28, la festa patronale di San Bartolomeo organizzata dall’amministrazione comunale di Trino, all’interno della quale la Pro Loco proporrà l’edizione 2018 della “Sagra Sotto le Stelle”, nel locale climatizzato e senza zanzare dell’ex Mercato coperto di piazza Comazzi. Si partirà venerdì 24 agosto, con il tributo italiano a Max Pezzali e agli 883. Il programma di sabato 25 agosto prevede lo spettacolo degli Explosion, due ore di show senza pause con le migliori hit dance di sempre. Si proseguirà domenica 26 agosto, giorno della festa, con l’evento clou rappresentato dal “Best of Guitar”, ovvero il live show che vedrà esibirsi quattro dei migliori chitarristi italiani riuniti sullo stesso palco per uno spettacolo imperdibile. Si tratta di Luca Colombo (chitarrista fisso dell’orchestra della Rai e di Sanremo, che vanta diverse collaborazioni con i big della musica italiana), Max Cottafavi (chitarrista storico di Luciano Ligabue e dei Clandestino), Cesareo (chitarrista e fondatore della band Elio e le Storie Tese), Enrico Zapparoli (chitarrista e autore dei Modà). Ospite della serata il cantante piacentino Marco Rancati che canterà musiche dei Queen con i Mullers e i chitarristi. Lunedì 27 agosto, serata a cura dei ragazzi della leva 2000, con la sfilata di moda e musica con dj Christian Tanz. Il gran finale martedì 28 agosto, con l’atteso spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio nell’area di Sa Michele dalle ore 22 e musica dal vivo con gli Achtung Babies, la leggendaria tribute band degli U2 che vanta vent’anni di storia e più di 1600 esibizioni. Tutte le sere alle ore 20 apertura dello stand gastronomico con menù a base di piatti tipici in locale climatizzato. Tra le iniziative collaterali, ricordiamo il torneo di calcetto in gabbia 3 vs 3 “Trino Summer Cage” in programma sabato 25 con i gironi dalle 14 alle 18 e domenica 26 con la fase finale dalle 15 alle 18. Ci saranno poi festeggiamenti dei diciottenni che avranno il culmine nella giornata di domenica con la sfilata, la santa messa in parrocchiale e il pranzo. Anche quest’anno non mancherà un pensiero alle popolazioni terremotate: nel weekend della festa la Pro Loco ospiterà gli amici dell’Associazione “Spoleto Norcia Solidali” che ricambieranno la visita effettuata dai trinesi in Abruzzo nel dicembre scorso, con una serata in cui non mancheranno porchetta e prodotti tipici abruzzesi; mentre la Pubblica Assistenza Trinese donerà una propria ambulanza alla comunità di Amatrice. Durante la festa spazio anche alla presentazione delle squadre di calcio della città.

Sabato ci sarà il motoincontro - Three Towers Fest 2018 in piazza Audisio, organizzato dagli amici motociclisti della Bikers Trino e Steel Roses Vercelli in collaborazione con l’Associazione Operatori Commerciali di Trino, con street food e musica dal vivo.

Sempre sabato 25 agosto, alle ore 17, a Palazzo Paleologo ci sarà la presentazione del libro “La storia del ciclismo trinese” di Carlo Alberto Buffa e Pier Antonio Barberis. Non mancherà il tradizionale luna park in piazza Garibaldi, mentre lunedì 27, in mattinata, spazio alla tradizionale Fiera di San Bartolomeo nelle vie del centro storico.