Domenica 13 Mercatino dell’Antiquariato

Domenica 13 aprile nuovo, imperdibile appuntamento con il Mercatino dell’Antiquariato di Casale Monferrato. E’ un mese da sempre affollatissimo di eventi dentro e fuori la città, capace di richiamare migliaia di turisti da tutto il Nord Italia e anche dall’estero dove magari sono già cominciate le vacanze pasquali. Naturalmente per tutti gli appassionati di antiquariato il mercatino è una tappa imprescindibile del loro tour.

Cosa si può trovare ad aprile? un po’ di tutto nelle infinite categorie merceologiche in cui si cimentano i circa 300 espositori che affollano lo spazio il parterre del Mercato Pavia e salone Tartara. Se però si dovesse puntare su qualche pezzo interessante è il periodo giusto per valutare i giocattoli d’antan. Da quelli di latta della prima metà del 900 al trionfo della plastica degli anni ‘70 e ’80, ai trenini elettrici, (ci sono banchi con centinaia di vagoni in scala), ai collezionisti di modelli di auto di ogni formato e marca, e poi ancora peluche, action figures, soldatini, personaggi dei cartoni animati e molto altro.

Il mercatino è aperto dalle 8.30 alle 17. Come sempre è dotato di un punto ristoro interno. All’uscita i visitatori possono trovare il Farmer Market che raccoglie i prodotti monferrini a KmZero.

L’espositore del mese.

L’espositore che vogliamo raccontare questo mese è Gexica Polato di Crescentino (foto), un’antiquaria orgogliosa di fare il suo mestiere “senza l’aiuto di nessuno”, compreso quando si tratta di caricare il suo camion di mobili in ferro battuto.

Quando ha capito che si sarebbe dedicata a questo mestiere?

Ho cominciato un po’ per gioco e un po’ per tradizione: già mio papà aveva questa passione. Per un certo periodo raccoglieva oggetti di rame, poi ha fatto il fruttivendolo, ma andando in pensione sia lui che mia mamma si sono messi a cercare e scambiare cose antiche. Andavo con loro fin da piccola e mi sono appassionata. Ormai vengo ad esporre a Casale da quasi 20 anni e trovo che sia una delle migliori piazze del Piemonte.

Cosa è cambiato in questi 20 anni

Quando ho cominciato ero specializzata in mobili, andavo in Francia a comprarli, soprattutto nella zona di Lione. Da qualche anno però il mobile di antiquariato non ha più il successo di un tempo. C’è un pubblico più giovane che cerca cose più leggere del classico armadio in legno scuro ed è più orientato al modernariato, a pezzi più colorati e facili da collocare, così anche io ho cambiato un po’ genere.

Oggi cosa troviamo sul suo banco.

Sono specializzata negli oggetti in ferro battuto da giardino. Un genere che è anche più pratico per me. Sono da sola e non amo farmi aiutare e devo gestirmi in autonomia nel caricare e scaricare il camion. Per questo scelgo soprattutto pezzi pieghevoli o smontabili. Ho anche una bella collezione di vasi in vetro che arriva da uno stock trovato a Venezia. Ma il pezzo più bello è un Braccio di ferro in resina cromata, viene da un signore che tratta mobili vicino a Pordenone. Una riproduzione di un’opera di Jeff Koons, l’originale è stato battuto per 25 milioni di Euro.

Chi compra abitualmente da lei.

Viene chi ha una villa o un terrazzo grande. Sono soprattutto italiani o stranieri con case in Monferrato, ce ne sono sempre di più.

a.a.

Infoline

m-ON Casale

http://www.m-on.info/#/ilmercatinodellantiquariato/

tel 346 0430009 - mon.eventi@gmail.com

Ufficio Stampa Alberto Angelino- 338 6232374