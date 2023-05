Castelli aperti domenica 14 maggio

Una giornata per scoprire la storia, l’arte e la cultura del Piemonte attraverso le sue meravigliose dimore storiche. L’appuntamento è il 14 maggio con la quinta edizione della “Giornata dei Castelli Aperti” che vedrà l’apertura concomitante di oltre 50 beni storici – ville, castelli, musei e palazzi - ubicati su tutto il terrritorio piemontese.

COSA VISITARE IN DUE PROVINCE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Info 0144 57555; info@acquimusei.it

Acqui Terme - Villa Ottolenghi Wedekind: Visita guidata su prenotazione ore 14.30, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Informazioni e prenotazioni: 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/villa-ottolenghi-a-acqui-terme.html

Alluvioni Piovera — Castello Balbi di Piovera: Evento PIC NIC 1920. Dalle 10.30 alle 18.00 con visite libere e guidate su prenotazione. Informazioni e prenotazioni: tel 346 2341141; info@castellodipiovera.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-piovera.html

Bistagno – Gipsoteca Giulio Monteverde: aperto con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Per informazioni e prenotazioni: tel: 0144 79106, 366 5432354, gipsotecagiuliomonteverde@fondazionematrice.org.

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/gipsoteca-giulio-monteverde-a-bistagno.html

Castelnuovo Scrivia- Castello dei Torriani e dei Bandello - Palazzo Pretorio: visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel:0131 826754; biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it

Gabiano – Castello di Gabiano: aperto con visite guidate su prenotazione obbligatoria dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0142 090104, 334 6238735; accoglienza@castellodigabiano.com

Giarole – Castello di Sannazzaro: aperto con visite guidate su prenotazione alle ore 11.30 e 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Tel: +39 335 1030923 Email: info@castellosannazzaro.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-sannazzaro-di-giarole.html

Morsasco – Castello di Morsasco: aperto solo su prenotazione al 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-morsasco.html?category_id=43

Ozzano Monferrato – Borgo Antico: visite guidate alle ore 10.30 e 15.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0142 487153, 338 5288567; eventi@comune.ozzanomonferrato.al.it

https://castelliaperti.it/it/calendario/item/borgo-di-ozzano-monferrato.html

Rivalta Bormida – Palazzo Lignana di Gattinara: visite guidate solo su prenotazione con orario 09.00-13.00 e 14.00-20.00 (minimo due persone - massimo 6). Si consiglia di prenotare la visita almeno con due giorni di preavviso. Info e prenotazioni: 333 5710532; info@elisabethderothschild.it

Rocca Grimalda – Castello di Rocca Grimalda: visite guidate del castello e giardino alle ore 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Tel:0143 873360, 334 3387659, 334 1574751; info@castelloroccagrimalda.it

https://castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-rocca-grimalda.html

Rosignano Monferrato – Borgo: visite guidate su prenotazione con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint, prenotazioni al 377 1693394, info@comune.rosignanomonferrato.al.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/borgo-di-rosignano-monferrato.html

Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie: visita guidata su prenotazione ore 10.30. Per informazioni e prenotazioni: tel. 351 8341982; reception@castellodiuviglie.com

Tagliolo Monferrato – Castello di Tagliolo: visite accompagnate su prenotazione con orario 15.00 – 18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0143 89195, 335 261336; castelloditagliolo@libero.it

Terzo – Torre di Terzo: visite guidate con ingresso gratuito ogni 30 minuti dalle ore 15.00 alle 18.30. Eventi speciali nel borgo a partire delle ore 15.00. Per informazioni: tel 0144 594264 oppure 334 102829; info@comune.terzo.al.it

Trisobbio – castello (salita alla torre): aperto con prenotazione obbligatoria dalle 10.00 alle 20.00; Per informazioni e prenotazioni: tel. 348 7088179, 348 4700832; info@castelloditrisobbio.com

PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: visite su prenotazione dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Informazioni e prenotazioni: Tel. 331 2665702; ufficioturistico@castagnoledellelanze.net.

Castell'Alfero – Castello: visita guidata alle ore 16.00. Per informazioni e prenotazioni: tel: 0141 406611, 347 5787285, segreteria@comune.castellalfero.at.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-castellalfero.html

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: visite guidate alle ore 15.00, 16.30 e 18.00. Visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Per informazioni tel: 0141 957125, 347 0834805 info@comune.castelnuovocalcea.at.it

Costigliole d'Asti – Castello di Rorà: aperto con orario10.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00. Per informazioni e prenotazioni: tel 0141 962210 oppure 348 3059089; manifestazioni@costigliole.it.

Monastero Bormida – Castello: La dimora aderisce alla Giornata dei Castelli Aperti ma non sono previste visite guidate; possibile solo accesso esterno e alla corte interna del castello. Per informazioni e prenotazioni: tel 0144 88012, 328 0410869, info@comunemonastero.at.it.

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-monastero-bormida.html

Moncalvo – Torrione e camminamenti di Moncalvo: Visite libere con pannelli informativi o accompagnate (dal Punto Informazioni Turistiche), con orario 10:00-12:30; 15:30-17:30. Le parti esterne del Torrione e delle mura sono visitabili liberamente tutti i giorni. Per informazioni: Tel: +39 388 6466361, +39 0141 917505 Email: info@prolocomoncalvo.it

Viarigi – Torre dei Segnali: visite accompagnate dalle 15.30 alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni Tel:331 1531242, 0141 611050 sindaco@comune.viarigi.at.it