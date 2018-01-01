Dal Conservatorio Vivaldi

Il Vivaldi di Alessandria ci segnala che il quarto concerto de i Mercoledì del Conservatorio, "Caro a Dio e agli Uomini. Domenico Zipoli dalla Toscana al Sud America", inizialmente previsto per mercoledì 14 gennaio 2026, è stato posticipato a mercoledì 6 maggio.

Prossimo appuntamento segnalato -sabato 24- la seconda edizione di Fughe d’inverno per il il Teatro Sociale di Valenza, che rinnova, in collaborazione con il "Vivaldi", il proprio impegno nella promozione della musica di qualità. Un trittico di appuntamenti, sempre di sabato alle ore 18, che si aprirà con i Dialoghi del tempo: da Schumann a Shostakovic, concerto per quintetto per pianoforte e archi, con Francesco Parrino e Alberto Franchin (violini), Claudio Andriani (viola), Claudio Merlo (violoncello) e Ruta Stadalnykaite (pianoforte).

Attenzione: l'accesso al concerto NON è gestito dal Conservatorio ed è a pagamento. Per acquisto biglietti contattare il Teatro Sociale di Valenza. Tel. 0131.920154 – Whatsapp: 3240838829 – biglietteria@valenzateatro.it

Gli appuntamenti con "I Mercoledì del Conservatorio" -direttore artistico Sergio Marchegiani-riprendono mercoledì 28 alle 17 all'Auditorium Pittaluga in via Parma ad Alessandria con il duo pianistico a quattro mani formato da Maria Teresa Pasero, presidente dell'Istituto, e Amalia Rapaglià, docente di pratica pianistica. Il programma è un omaggio alla scuola francese e prevede i suggestivi Sites Auriculaires di Ravel, i tre Nocturnes di Debussy e in chiusura, la delicatezza di Reynaldo Hahn con i dodici valzer de Le ruban dénoué, un viaggio sonoro nel cuore della Belle Époque. Ad aprire il concerto il duo degli allievi Gaia Abaclat, violoncello e Riccardo Glinac, pianoforte che eseguiranno 12 Variazioni in Fa maggiore op. 66 di Beethoven.

FOTO. Il duo Pasero-Rapaglià (f. Angelino)