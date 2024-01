Crociera: la carica dei 101....

Sono passati 21 anni dalla prima crociera sotto il nome ufficiale Il Monferrato-Stat. Sono partite 24 crociere da Casale con oltre 3.000 crocieristi casalesi che si sono riconosciuti e sentiti rappresentati dal Monferrato (del resto 'Monferratini' sono battezzati i partecipanti...).

Il Covid ha solo rallentato, ma non cancellato la voglia di viaggiare tanto che anche nel gennaio del 2022, malgrado i 90 annullamenti 30 persone sono partite (e ritornate senza problemi) per Dubai.

Un successo sotto ogni profilo, di comunicazione e organizzazione. I numeri lo confermano.

Pur avendo già solcato i mari caraibici con tre crociere nei 21 anni trascorsi, per l’edizione 2023 della crociera de Il Monferrato, quale 25esima crociera ecco nuovamente i Caraibi per una settimana a partire dal 28 gennaio prossimo sulla Costa Pacifica con, anticipiamo, comandante Nicolantonio Palombella e guest general manager Francesca Pulella. Sveliamo anche che la ceramica d'autore piatto-ricordo da collezione (by l'artista casalese Laura Rossi) è ispirata a un angolo dei Caraibi

Un successo con cento e uno iscritti. “Questo -scrive Palo Pia, amministratore delegato della Stat- oltre ad essere un forte segnale di apprezzamento verso Il Monferrato e verso la nostra azienda che nel solo mese di dicembre ha organizzato viaggi in gruppo per più di 2.000 persone di cui oltre 500 si trovano ora tra l’Andalusia, Parigi, Barcellona, la Costiera Amalfitana, l’Abruzzo, Gaeta e i Castelli Romani, la Sardegna, la Sicilia, l’Etruria, Roma e Venezia per festeggiare il Capodanno, è anche un grande segnale di vivacità, di voglia di viaggiare, di stare insieme, di voler stare bene, di saper sempre guardare con fiducia al futuro..."

Continua Pia: “Non è mai mancata la capacità di saper far guardare al futuro con fiducia e serenità raccontando un viaggio, una Crociera, quella de Il Monferrato che per molti continua ad essere un sogno.

“Un sogno -conclude Paolo Pia- che da tanti anni, nel 2024 saranno ben 105, il Gruppo STAT contribuisce far realizzare ai propri clienti e ai lettori. Non a caso l’ultimo catalogo dei viaggi STAT (edizione 2023) ha avuto come titolo: Viaggiare è Sognare! Noi continueremo quindi a ‘sognare viaggiando’ e partiremo con 101crocieristi de Il Monferrato inaugurando nel migliori dei modi il 2024”

l.a.

FOTO. La Costa Pacifica ad Antigua dove la nave dei Monferratini attraccherà venerdì 2 febbraio.