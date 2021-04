1.542.200 le dosi di vaccino contro il Covid dispensate in Piemonte. 21.549 nella giornata di oggi, 25 aprile

La Regione Piemonte ha pubblicato un aggiornamento sull'andamento della campagna vaccinale anti-Covid. Ecco i dati di domenica 25 aprile nel dettaglio.

Oggi sono 21.549 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 2.693 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati in particolare sono 2.650 gli over80, 7.020 i settantenni (di cui 953 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 7.073 le persone estremamente vulnerabili.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.401.867 dosi (di cui 415.267 come seconde), corrispondenti al 90,9% di 1.542.200 finora disponibili per il Piemonte.

GIACENZA A OGGI

Pfizer 45 mila dosi (somministrato il 95,8% delle 1.073.800 dosi totali ricevute finora. La prossima consegna di 155 mila dosi dovrebbe essere in programma giovedì 29 aprile).

Moderna 54 mila dosi (somministrato il 59,4% delle 132.600 dosi totali ricevute finora. Le dosi disponibili vengono usate soprattutto per i richiami. La prossima consegna di 16.600 dosi dovrebbe essere in programma martedì 27 aprile).

AstraZeneca 29 mila dosi (somministrato il 91,1% delle 323 mila dosi totali ricevute finora. La prossima consegna di 9.400 dosi dovrebbe essere in programma martedì 27 aprile).