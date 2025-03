“Aria di Primavera”

Dopo il grandissimo successo della serata di San Valentino, che ha visto la partecipazione di oltre 120 persone, la Biblioteca del Seminario replica l’evento della visita a lume di candela.

Venerdì 21 marzo, in occasione dell’inizio della nuova stagione, avrà infatti luogo “Aria di Primavera”, con due possibilità di partecipazione: la prima, con inizio alle 18, prevede la visita della Sala Storica della biblioteca seguita da un aperitivo, la seconda invece partirà alle 19.30 con la visita guidata, per poi continuare nel refettorio del Seminario con la cena curata dal bistrot Cicin&Barlichin.

Per entrambe le formule, la prima parte della serata sarà dedicata alla suggestione dei giochi di luce nella sala ottocentesca e allo storytelling legato all’esposizione di volumi antichi dedicati al mondo botanico, come erbari con bellissime pagine illustrate con fiori e piante, libri rilegati con carte coloratissime e centenarie; la cena sarà poi caratterizzata da piatti realizzati con ingredienti di stagione, nel rispetto del tema dell’evento. Il tutto pensato per far vivere ai partecipanti un’esperienza esclusiva e di grande fascino, che abbina cultura e intrattenimento, in una cornice straordinaria.

I posti sono limitati, quindi la prenotazione è indispensabile, telefonando allo 0142 590669; il costo per la partecipazione alla serata è di 10 euro a persona per la visita alla Biblioteca del Seminario con aperitivo, 35 euro per la visita seguita da cena con menù fisso e calice di vino.

L’ingresso sarà 15 minuti prima dell’inizio dell’evento, da Piazza Nazari di Calabiana 1.