“Olla podrida”, l'ultimo libro di Moretti

“Olla podrida”, raccolta di racconti (Genesi Editrice, Torino 2022) del casalese Vincenzo Moretti, verrà presentato in prima assoluta a Casale alle ore 18,30 di mercoledì 23 novembre presso la Galleria “Aperture sull’Art re”, via Luparia 16 (presso Showroom Zaffiro).

Il libro ha ottenuto la dignità di stampa nell’ambito della decima edizione del torinese Premio “I Murazzi 2022”, presieduto dall’editore Sandro Gros-Pietro

Scorrendo si trova molto di Casale, di Frassineto Po, di Mombello, di Torino: tutte località indicate con toponimi di fantasia, come nomi e cognomi di fantasia sono quelli attribuiti a quasi tutti i personaggi, al cui proposito, come di prammatica,”l’Autore non autorizza riferimenti a persone identificabili...”. Ecco vicende di ogni genere, liete e non liete, che si fingono successe in tempi più o meno lontani (il medioevo dell’amor cortese e delle crociate finite male, l’Ottocento dei Piemontesi emigranti in Nord Africa e in Argentina, gli anni dell’incipiente fascismo) o in momenti a noi più o meno vicini (anni Sessanta del secolo scorso, i due decenni del nuovo millennio).

Moretti, casalese, classe 1947, per più di quarant’anni insegnante di Letteratura italiana e altro, prima al “Sobrero” e poi al “Balbo Palli” di, attualmente vive con la moglie in Sardegna, torna spesso per rimpatriate nella città natia, soggiorna sovente a Cambridge presso la famiglia del figlio Daniele (autore della post fazione del volume...).

A Moretti si devono numerosi saggi critici e cinque libri di poesia; nel 2016 aveva pubblicato “La scomparsa”: una silloge di “racconti dalla scrittura densa e stringata, dove convivevano confortevoli forme di vita quotidiana con ansie profonde, generatrici di incubi stranianti e grotteschi” (quarta di copertina), ambientati nella città di Asbestia, toponimo che rinviava alla signorile e gloriosa Casale, già sede del Marchesato... L.A.