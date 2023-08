Monferrato Classic Festival con Federica Iacovelli

Secondo appuntamento con la musica dei giovani talenti MCF a Vignale Monferrato. domenica 13 agosto alle 17,30 ,presso la Chiesa dell' Addolorata,si esibirà la pluripremiata solista Federica Iacovelli.

La Iacovelli, classe 1999, si avvicina allo studio del pianoforte all’età di soli 5 anni. Ha frequentato il Conservatorio “U. Giordano” di Rodi Garganico, dove ha studiato con Vincenzo Maltempo, Gianluca Luisi, e si è diplomata nel 2019 con il massimo dei voti guidata dal M° Stefania Argentieri. Nello stesso conservatorio consegue poi la laurea di secondo livello in Musica da Camera nella classe del M° Francesco Mastromatteo con lode e menzione d’onore.

Nel frattempo continua ad approfondire il repertorio solistico con i maestri Pierluigi Camicia e Alfonso Soldano presso la European Arts Academy “Aldo Ciccolini" a Trani.

Attualmente si perfeziona con il M° Roberto Plano presso l’Accademia di Musica di Pinerolo.

In occasione del 250° anniversario della nascita di Beethoven, ricorso nel 2020, ha partecipato all'integrale dei cinque concerti per pianoforte e orchestra del compositore tedesco patrocinata dalla prestigiosa Accademia Nazionale di Santa Cecilia, eseguendo il Concerto n. 1 Op. 15 con l'Orchestra Filarmonica Pugliese. Nello stesso anno viene selezionata per eseguire il Quartetto Op. 16 di Beethoven nell'ambito di una rassegna concertistica del Conservatorio U. Giordano.

Ha frequentato masterclass nazionali e internazionali di pianoforte con Andrea Lucchesini, Oleg Marshev, Alberto Chines, Leonardo Pierdomenico, Viviana Lasaracina, Alexander Romanovsky e di musica da camera con Bjon Tsang e Anton Nel, Joseph Puglia e Andrew Wright, Colette Valentine, Giovanni Gnocchi.

Il programma di Vignale si presenta denso e complesso e si apre con uno dei più bei brani della letteratura pianistica:

P.I. Tchaikovsky: Dumka, scena rustica russa in Do min Op. 59

F. Chopin: Sonata n. 2 Op. 35 in Sib min:

I. Grave - Doppio movimento

II. Scherzo

III. Marcia funebre. Lento

IV. Finale: Presto

F. Liszt: Les Cloches de Genève: nocturne (dagli Anneés de Pélegrinage I), S. 160/9

Rapsodia Ungherese n. 12, S. 244.

Prossimo concerto domenica 20 col pianista Michele Berardi.