“Città invisibili”

Venerdì 8 maggio, ore 18, ad Aperture sull’Arte, presso lo Show Room Zaffiro, Via Luparia 16, ingresso libero si inaugura mostra “Città invisibili” di Mauro Fissore.

Dici “Città invisibili” e pensi subito al romanzo di Italo Calvino, che in realtà è conosciuto anche (o soprattutto) attraverso le opere artistiche che ha ispirato. Il genio di Calvino infatti ha acceso la fantasia di moltissimi artisti; ultimo e più vicino a noi, Mauro Fissore, che – suggestionato dalla penna calviniana - con la carta ha creato spazi e tempi meravigliosi che ora porta a Casale Monferrato, ad Aperture sull’Arte.



Mauro Fissore arriva da San Salvario, un quartiere di Torino; ha all’attivo numerose mostre personali in Piemonte e nel Nord Italia, ed ha esposto proprie opere in esposizioni e collettivo di forte interesse e prestigio, quali “Paratissima” a Torino e “Affordable” Art fair a Milano.



Il percorso espositivo pensato per Casale conduce a città invisibili attraverso rappresentazioni simboliche della natura, del sogno, del viaggio e del mito. La carta, materia prima delle installazioni di Fissore, è utilizzata (potremmo dire “vissuta”) in tutta la sua potenza e versatilità: ci sono leggerezza, trasparenza e matericità, luci e ombre delle sculture, per creare un microcosmo onirico fatto di armonia e fragile bellezza.



L’uso sapiente della carta prevede una conoscenza profonda: la fabbricazione della carta, con tecnica appresa dal maestro Hiroaki Asahara, è l’atto iniziale di un processo attraverso cui prendono forma e vita sculture leggere realizzate con carta fatta a mano e materiali poveri quali midollino, legno, bambù, cartoni, vetri, corde e sabbie. Allo spettatore il piacere della meraviglia estetica e la spontaneità di una domanda inevitabile: “Ma come ha fatto?!”



L’inaugurazione sarà l’occasione per immergersi nelle “Città invisibili”, con l’accompagnamento di brani di particolare intensità e forza evocativa, letti da Silvia Guala e Natascia Lauletta.



