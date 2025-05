Premio Tasto d'Argento a Pietro De Maria

È uno degli appuntamenti più attesi della 27a edizione del Festival Echos. I Luoghi e la Musica: sabato 24 maggio alle 21.00 il grande pianista italiano Pietro De Maria (foto) terrà un recital al Teatro Sociale di Valenza e riceverà il Premio Tasto d'Argento 2025. L'altro importante appuntamento del weekend di Echos sarà domenica 25 alle 17.00, nella Chiesa Parrocchiale di Fubine Monferrato, con l'Orchestra Sinfonica di Grosseto diretta da Mariusz Smolij e con il violoncellista Vid Veljak.

“L’eccezionale poesia della sua performance ha trasformato ogni brano in un evento musicale” (Süddeutsche Zeitung); “Con la sua tecnica infallibile e perfetto controllo della tastiera, è ormai una delle stelle più fulgide del nostro firmamento pianistico” (La Repubblica); “Ha suonato con un’incredibile lucidità e una così compiuta maestria nel tocco che ci hanno ricordato il giovane Pollini” (Frankfurter Allgemeine Zeitung). In questi termini la stampa internazionale parla di Pietro De Maria, musicista che occupa una posizione importante tra i pianisti italiani del nostro tempo. Dopo aver vinto nel 1990 il Premio della Critica al prestigiosissimo Concorso Cajkovskij di Mosca, De Maria ha ricevuto il Primo Premio al Concorso Internazionale Dino Ciani-Teatro alla Scala di Milano (1990) e al Géza Anda di Zurigo (1994). La sua intensa attività concertistica lo vede solista con prestigiose orchestre e con direttori come Roberto Abbado, Umberto Benedetti Michelangeli, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Eliahu Inbal, Ton Koopman, Gianandrea Noseda e Sándor Végh. Il suo repertorio spazia da Bach a Ligeti ed è il primo pianista italiano ad aver eseguito pubblicamente l’integrale delle opere di Chopin in sei concerti, impresa poi registrata per Decca. Ha inoltre inciso il Clavicembalo ben temperato e le Variazioni Goldberg di Bach e i Concerti di Chopin con Daniele Rustioni e l’ORT, ricevendo importanti riconoscimenti dalla critica specializzata tra cui Diapason, International Piano,MusicWeb-International e Pianiste. Pietro De Maria è Accademico di Santa Cecilia; insegna al Mozarteum di Salisburgo e all’Accademia di Musica di Pinerolo.

Nel suo recital a Valenza non poteva mancare l'amato Chopin al quale sarà dedicata l'intera seconda parte (3 Mazurke, Ballata n. 4, Notturno op. 55 n. 2 e Scherzo n. 2); la prima vedrà invece l'esecuzione della Sonata op. 25 n. 5 di Clementi, di due Improvvisi di Schubert e della celeberrima Sonata “Al chiaro di luna” di Beethoven.

Il giorno successivo Echos si sposta a Fubine Monferrato per il concerto che vedrà protagonista l'Orchestra Sinfonica di Grosseto. Nata nel 1994, ha collaborato con artisti di fama internazionale come Luis Bacalov, Andrea Lucchesini, Mirella Freni, Daniela Dessì e Maxence Larrieu, presentando anche prime esecuzioni assolute. Ha tenuto concerti in tutta Italia e all’estero in sale prestigiose come il Musikverein di Vienna, il Konzerthaus di Klagenfurt e il Palazzo dei Congressi di Lugano. A Fubine sarà diretta dal polacco Mariusz Smolij, considerato uno dei più raffinati direttori d’orchestra della sua generazione. Artista Naxos International, ha ricevuto consensi dalla critica internazionale inclusi gli elogi del New York Times per le sue “interpretazioni avvincenti”. Ha diretto oltre 130 orchestre in 28 Paesi, esibendosi in alcune delle sale da concerto più importanti al mondo tra cui Carnegie Hall e Lincoln Center di New York, Concertgebouw di Amsterdam, Salle Gaveau di Parigi e Bunka Hall di Tokyo. Il magnifico programma prevede l'esecuzione della Sinfonia dall'opera “Il signor Bruschino” di Rossini, la Sinfonia n. 4 di Mendelssohn e il Concerto n. 1 per violoncello e orchestra di Saint-Saëns che avrà come solista il croato Vid Veljak, emerso sulla scena internazionale come uno dei più talentuosi violoncellisti della nuova generazione.

In occasione del concerto, dalle 15.00 alle 16.30 si svolgerà una visita guidata gratuita ad alcuni infernot del paese a cura del Comune di Fubine: il ritrovo è davanti al Municipio alle 15.00.







Echos 2025 è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRAL, Fondazione CRT e, per questi due appuntamenti, con i Comuni di Valenza e Fubine Monferrato. Il concerto di Pietro De Maria ha un ingresso di 5 € (posto unico) mentre quello dell'Orchestra Sinfonica di di Grosseto è ad ingresso libero fino ad esaurimento di posti. Per info: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.