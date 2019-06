Casale Comics & Games 2019

Casale Comics si inaugura sabato 15 giugno alle ore 10.30 e vede l'intero Castello di Casale, dal sotterranei agli spalti dedicato a Fumetti, Giochi e Cosplayer.

Ci sono 9 mostre (tra cui l'attesissima “piccante” Casale ComiXXX e quella dedicata al mitico Corteggi-Cortez), uno spazio con 34 disegnatori (Artist Alley), Workshop e diversi momenti musicali. Un nutrito programma di eventi per oltre 500 ospiti. Eccoli tutti in sintesi divisi area per area.

Games

Sabato 15 giugno

14.30: Sherlock a teatro, permette a tutti di indagare dal vivo con Sherlock Holmes su un misterioso caso! a cura del Convivio Ludico

14.30: Torneo di Sealed Keyforge dedicato alla nuova espansione del gioco. A cura dei Vendemmiatori Implacabili sulle mura del Castello

Domenica 16 giugno

11.00: Torneo Nazionale Warangel - Il Torneo Nazionale dello storico gioco da tavolo a cura di Angelo Porazzi sulle Mura (AREA Autoproduzione mura del Castello)

11.00: Dragon Ball Super Championship Preliminary - Dragon Ball Super Card Games - Torneo di qualificazione a cura di Tabaccheria Giochi Di Fumo

15.00: Draft Magic: The Gathering - Draft Modern Horizons A cura di The Joker Casale/Mura

18.00: Adrian Fartade noto divulgatore scientifico presenta: “La scienza dietro alla fantascienza nei videogiochi ovvero il rapporto tra ccienza e videogames A Cura Di Link4univers, sul Palco principale

Sempre a Disposizione:

Videogames,nell'Area Retrogame, a cura di Vg Perspective/Terzo Torrione

Realta’ Virtuale, e Modellazione 3d, a cura di Realplayergames/Retro Palco

Realta’ Virtuale, a cura Di Vr Trek/Primo Torrione

Videogioco Autoprodotto, a cura di Niutrox/Terzo Torrione

Operazione A-Virus 2: per il Softair una Zombie Experience tutta dal vivo, a cura di Arcadi Pmc Softair nei Sotterranei del Castello.

La Rocca Implacabil (MURA) Area Giochi da Tavolo, con giochi di carte e boardgame, Ludoteca Libera, Kill Team e Keyforge a cura de i Vendemmiatori Implacabili. Harry Potter, A&S, Actarius, Bash, Gheenesyn e Mdt a cura de La Stanza Dei Sogni. Giochi Di Ruolo a cura di Masters, Inc; Il Fortunadado e Aerudian’s Era

Area Autoproduzione: Warangel di Angelo Porazzi Games: giochi da tavolo per tutta la famiglia! /Mura

White Rabbit Escape Room presenta ben tre escape Room: PIRATESQUE, Celtic e Asylum/Mura

Comics

Sabato 15 giugno

15.00: Il Gatto Killer nei fumetti: Workshop di disegno per bambini a cura di Andrea Musso, Area Workshop (BIBLIOTECA RAGAZZI)

15.00: Oscar Scalco e Davide Barzi Incontrano i fan (CASALE ComiXXX)

19.00: Last Goodbye Gea Ferraris e Micol Beltramini presentano la graphic novel dedicato a Jeff Buckley sulle note del chitarrista Paolo Bonfanti/Palco principale.

20.00: Concerto e Drawing Jazz: Cartoons in chiave Jazz con la musica The 3 In Jazz a Cura Di Monfra’ Jazz Fest/Palco Principale

Domenica 16 giugno

15.00: Franco Trentalance presenta la sua Graphic Novel Bloody Park e incontra i fan (Casale ComiXXX)

16.00: Sketching Vs Instagram Workshop di disegno per adulti a Cura di Andrea Musso/Area Workshop

Speciale Doppiaggio

Sabato 15 giugno :

13.30: Showreel: I Vichinghi delle serie Vikings alle prese con il difficile mondo moderno. Con Maurizio Merluzzo, Alice Doyle e Mose’ Singh. A cura di voci animate/Palco

17.30: Ivo De Palma: Live Workshop. La storica voce italiana di Pegasus e tantissimi altri eroi svela i segreti del doppiaggio/Palco

Domenica 16 giugno

13.00: Ivo De Palma: Live Workshop

13.45: Showreel dedicato a Dragonball Trent’anni di dragonball! Maurizio Merluzzo e Mose’ Singh. A cura di Voci Animate/Palco

Sempre A Disposizione

Ivo De Palma: Dub Workshop /Area Workshop

Cosplay

Sabato 15 giugno

11.30: Love Live Lo Show Delle Blueberry Project! a cura di Animanga Italia/Palco

14.30: Dieci Magnifici Eroi Cosplay Show a eliminazione diretta. A cura di Animanga Italia/Palco

17.30: Cosplay Parade! I Cosplayer invadono il centro Casale! Ritrovo Area Palco

Domenica 16 giugno

Gara Cosplay! A Cura Di Moguwork/Palco

Sempre a Disposizione

Librarti (2° Piano) Area Steampunk con esposizioni, libri e Gadget. Workshop per bambini e adulti

Compagnia Degli Erranti: esibizioni full contact sulle mura del Castello

AREA Japan

Sabato 15 giugno

17.00: 25 Anni di pianetab Web Radio: 25 Anni di passione per le sigle e le grandi colonne sonore Interverranno: gli speaker dell'emittente. In Chiusura: Medley di Sigle con i cartonmatti!/Palco

18.30: Esibizione Acrobatica su Tessuti Aerei a cura di Mente&Corpo/Palco

Domenica 16 giugno

11.30: Non Solo Robot J. Garofalo e Diego Genre ci parlano dei 40 anni dall’arrivo in Italia dei Robot Giapponesi/Palco

12:00 Eva Impact presenta Blood Type: Blue Water – Nadia×Evangelion. Ilaria Azzurra Caiazza, Filippo Petrucci e la Mangaka Federica Di Meo analizzano e confrontano le due iconiche serie Tv/Palco

17.30: Esibizione Acrobatica su Tessuti Aerei a cura Di Mente&Corpo/Palco

Sempre a disposizione:

Area Japan: Associazione Yamato (2° Piano) Artigianato Artistico Giapponese, Workshop con i maestri di calligrafia (Vera Marchini), Origami, Sumi-E (Shozo Koike) e tintura Shibori (Akifumi Takeshita). Cerimonia del Te’ e degustazione, vestizione del kimono, (YUKATA). Espozione kimono, bonsai, ikebana, tradizione matsuri e arti marziali con Il Dojo Naka Ryu. Kamishibai, storie illustrate per bambini con Barbara Corino

Area Japan: Animanga Italia (CAPPELLA) Mostre, Attivita’, Incontri ed esposizoni con il Gruppo Animanga Italia! Amici Di Go Nagai, Giagun, Bist, Pianetab Web Radio Ed Eva Impact Vi Aspettano!

Orario tutti i giorni 10 – 20

Biglietti: giornaliero 8 Euro - riduzioni 6 Euro

Abbonamento: intero 12 Euro, ridotto 10

*Gli ingressi RIDOTTI garantiti ai cosplayer, a chi partecipa ai tornei dell'area Games, agli accompagnatori di soggetti diversamente abili, a chi scarica e stampa il ticket sottostante (da presentare in cassa), a chi si presenta con la riduzione presente sulle cartoline (sempre da consegnare in cassa), alle persone sopra ai 65 anni di età e ai bambini fino agli 11 anni.

Ai soggetti diversamente abili e ai bambini fino ai cinque anni di età è garantito accesso libero e gratuito alla manifestazione.

I cani possono entrare, se correttamente dotati di guinzaglio e sacchetto per i bisogni. Non è necessario che indossino la museruola, ma devono averla dietro in caso di necessità.

Tutte le informazioni sul sito www.casalecomicsandgames.com