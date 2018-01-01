Animals al Castello (cappella)

L’Associazione Echorama, in collaborazione con la Città di Casale Monferrato, sta organizzando la Mostra di arte contemporanea “ANIMALS”, che sarà ospitata nella ex Cappella del Castello di Casale Monferrato (entrata dal cortile d'onore) dal 4 al 26 aprile 2026.







La mostra presenterà al pubblico opere di arte contemporanea degli artisti: Filippo Biagioli, Lucia Caprioglio, Laura Chiarello, Jessica Einaudi, Giorgio Grosso, Gloria Iodice, Francesco Marinaro, Gigi Marini, Alessia Meglio e Piergiorgio Panelli.

Attraverso lo sguardo di artisti con stili e tecniche molto eterogeni, ma complementari, uniti da una potente originalità espressiva, il tema della mostra prenderà vita tra animali totemici, animali fantastici o surreali e riflessioni sul rapporto tra uomo e animale.

Scendendo nei particolari ecco un viaggio tra le sculture scimmiesche di Franceso Marinaro (Torino) e le figure plasmate da materiali riciclati di Giorgio Grosso (Asti), tra i linguaggi primordiali e tribali di Filippo Biagioli (Serravalle Pistoiese) e le creature ad acquarello di Jessica Einaudi (Monferrato/Milano), tra i lavori grafici di Alessia Meglio (Vercelli) e i segni vibranti di Lucia Caprioglio (Torino-Casale), tra le riflessioni pop contemporanee di Gigi Marini (Casale) e di Laura Chiarello (Villamiroglio), tra l’iconografia meditativa di Gloria Iodice (Castelfranco Veneto/Casale) e il naturalismo astratto di Piergiorgio Panelli (Casale Monferrato), che ci avvicinerà ai misteri affascinanti di queste creature.

La mostra è inclusa nell’iniziativa “Voci di Notte – FAUNA”, promossa da Echorama, che comprende anche un concorso letterario e un progetto di mail art e arte digitale dedicati alla fauna.

Il tema dell’iniziativa e della mostra sono stati scelti per celebrare l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, che coincide con la data, il 4 ottobre 2026, in cui si celebra la Giornata Mondiale degli Animali, e che ricorre anche nell’anno in cui il WWF, l’organizzazione mondiale per la conservazione della biodiversità, festeggia i suoi 65 anni di attività.

Nell’ambito della mostra, sabato 18 aprile alle ore 16,00, sarà anche presentata l’antologia di racconti “Chloé ha gli occhi azzurri - Il legame uomo e animale nel rispetto e nella condivisione”, edito dalla casa editrice Tripla E, i cui proventi sostengono l’associazione A.S.Se.A., che svolge attività di pet therapy in Piemonte.

La mostra ANIMALS è promossa con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Alessandria e con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Città di Casale Monferrato, e sarà visitabile, con accesso libero e gratuito, i sabati, domeniche e festivi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Vernissage d’inaugurazione Sabato 4 aprile alle ore 17.30.

Le informazioni sulla mostra sono online su www.vocidinotte.it