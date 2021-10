Alessandria. Il “Novecento”.

La Regione Piemonte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Camera di Commercio di Alessandria-Asti indicono una conferenza stampa di presentazione della mostra Alessandria. Il “Novecento”.

L’incontro è previsto per lunedì 25 ottobre nel salone di Palazzo del Monferrato ad Alessandria, in via San Lorenzo 21, alle ore 11.00.

La mostra sarà inaugurata venerdì 3 dicembre 2021 e resterà aperta al pubblico per tutto il periodo natalizio e i successivi mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

L’evento si presenta come una rinnovata forma di collaborazione tra gli enti che vedono la cultura come elemento di crescita sociale del territorio e come motore dello sviluppo turistico.

L’iniziativa dei promotori intende infatti consolidare i buoni livelli di dialogo e collaborazione che già esistono tra loro e anche con l’ATL Alexala, con la Fondazione Slala e con i Comuni centri-zona a cominciare dal Comune capoluogo. Si vuole inoltre presentare un territorio che sa mostrarsi compatto e fare squadra in occasione delle iniziative di maggior rilievo.

Oggetto della rassegna di Palazzo Monferrato, a cura di Maria Luisa Caffarelli e Rino Tacchella, sarà il contributo considerevole che gli artisti di tutta la provincia di Alessandria hanno dato alla storia dell’arte italiana del secolo scorso.