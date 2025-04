Alessandria: in memoria dei professor Ratti e Soffietti

Un omaggio a due grandi studiosi, i professori Guido Ratti e Isidoro Soffietti, e un prezioso strumento di ricerca sul territorio messo a disposizione della comunità scientifica. Grazie al sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è stato pubblicato il volume “Secondo Indice. La Rivista di Storia Arte Archeologia dal 2000 al 2023”, a cura di Daria Croce. La presentazione è avvenuta a Palatium Vetus di Alessandria sede della della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

La pubblicazione di questo numero della Rivista – dichiara il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano – rappresenta un importante tassello che va ad arricchire e integrare la prestigiosa biblioteca della Società di Storia, Arte e Archeologia e il panorama culturale del nostro territorio. La Fondazione ha partecipato con interesse a questo progetto che offre un prezioso contributo allo studio della storia locale ed è dedicato alla memoria di due personaggi che alla Rivista hanno riservato tempo e risorse: Guido Ratti, il cui ultimo ricordo è legato all’organizzazione del convegno “Cittadella e città. Il Tricolore per l’Italia”, svoltosi a Palatium Vetus - dopo la sua scomparsa – e di cui era stato ideatore nel 200° anniversario dei moti del 1821 e Isidoro Soffietti, a lungo direttore della Rivista. Un lavoro, condotto dagli autori con grande impegno e rigore scientifico, che dimostra la grande vitalità di questo periodico a oltre 130 anni dall’uscita del primo numero.

La Società di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti ha voluto così rendere più fruibile i saggi pubblicati negli ultimi decenni con un indice realizzato in totale continuità con quello di Guido Ratti e Claudia De Feo, che si fermava al 1999. Impegno non facile perché non si trattava solo di ricopiare in ordine cronologico quanto dato alle stampe dal 2000 a oggi. Ratti e De Feo avevano realizzato un lavoro molto complesso che comprendeva anche gli indici degli autori, delle persone e delle famiglie, dei luoghi, dei necrologi e i volumi della Biblioteca della Società. Va a merito di Daria Croce essere riuscita a compierlo bene, mettendo così a disposizione della comunità degli studiosi un prezioso strumento di lavoro.

Con questo volume, la Società intende anche ricordare i professori Guido Ratti e Isidoro Soffietti. Al primo va il merito di avere realizzato, insieme a Claudia De Feo, l’indice centenario che va dal 1892 al 2000. Al secondo di avere diretto la rivista dal 1986 al 2023, mantenendo nel tempo il suo valore sul piano scientifico.

Grazie al professore Massimo Canonico del Dipartimento di Scienze e Innovazione tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, è stato creato il sito della Società ( https://www.star-alat.it/index.php ) dove si può trovare l’indice completo dei saggi pubblicati sulla Rivista dal 1892 a oggi, destinato a essere costantemente aggiornato. Un altro prezioso strumento di lavoro messo a disposizione degli studiosi.

Nata nel 1892 per impulso di Francesco Gasparolo, la Rivista di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti è il più antico periodico di storia piemontese oggi esistente. Questo indice dimostra come anche nella prima parte del nuovo secolo la rivista abbia saputo mantenere non solo l’autorevolezza scientifica ma anche il forte legame con il territorio. Significativo anche il grande numero di collaboratori: ben 165, in grandissima parte rappresentanti delle province di Alessandria e Asti. Accanto ad autorevoli docenti universitari troviamo giovani studiosi che assicurano una preziosa continuità nel tempo. Allo stesso tempo importante è il ruolo degli storici locali che rappresentano in modo egregio l’espressione culturale del territorio.