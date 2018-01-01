The Best of cycling 2025

Sarà inaugurata sabato 2 maggio 2026, alle ore 11.00, al Forte di Bard,siamo a unìora d'auto da Casale, la quinta edizione della mostra fotografica The Best of Cycling, alla vigilia dell’inizio dell’edizione numero 109 del Giro d’Italia che torna anche quest’anno a solcare le strade della Valle d’Aosta.

Nelle sale delle Scuderie verranno esposte sino al 26 luglio 2026, una sessantina di immagini selezionate fra quelle che hanno partecipato al concorso organizzato da Roberto Bettini, il decano dei fotografi del ciclismo.

La mostra è curata da Federico Bona, giornalista eporediese che da anni lavora con l’organizzazione del Giro d’Italia. Il concorso The best of cycling è giunto alla sua nona edizione, mantenendo lo spirito e il livello dell’edizione di esordio, quella del 2017. Ogni anno Roberto Bettini coinvolge i colleghi di tutto il mondo per realizzare una rassegna di immagini (rigorosamente riferite alla passata stagione) che raccontino gli eventi più importanti e quelli di nicchia, i Grandi Giri e le piccole corse di paese, la strada, la pista e il fuoristrada, il ciclismo degli uomini, delle donne, dei bambini e delle bambine.

La giuria - formata da Lido Andreella, fotografo e organizzatore del Festival Internazionale di fotografia Dia sotto le Stelle e del Busto Arsizio Photo Contest, Enrico Della Casa, presidente dell’Unione Ciclistica Europea, Ornella Badery, presidente del Forte di Bard, Ettore Giovannelli, giornalista di Rai Sport e Davide Cassani, ex atleta e presidente di Apt Emilia-Romagna - ha selezionato le migliori tra oltre 150 foto in concorso.

A vincere quest’anno è una giovane fotografa italiana, Sara Cavallini, con uno scatto che grazie alla tecnica del bianco e nero rende ancora più suggestivo il panorama delle Crete Senesi attraversate dal gruppo durante le Strade Bianche Women. Il secondo posto è andato al belga Stijn Bastens, che è riuscito a catturare l'entusiasmo dei tifosi, birra in mano, mentre facevano il tifo per Matthieu van der Poel. Il terzo posto è stato assegnato allo scatto dell’olandese Joris Knapen, realizzato durante una tappa del Giro d'Italia, tra le nicchie di un portone.

La fotografia di Gian Mattia D'Alberto, che raffigura lo sloveno Tadej Pogačar, simbolo dell'annata 2025 del ciclismo mondiale, mentre festeggia il quinto successo al Giro di Lombardia, non poteva che essere l’immagine simbolo per lanciare questa nuova edizione della mostra, la quinta, come i successi di Pogačar nella "Classica delle foglie morte”.

The Best of cycling 2025

Orari

Martedì-venerdì 10.00 / 18.00

Sabato, domenica e festivi 10.00 / 19.00

Lunedì chiuso

Ingresso incluso nel biglietto di accesso al Forte.