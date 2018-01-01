Venerdì 15 alla la Biblioteca Civica...

Venerdì 15 maggio alle ore 18,00, presso la Biblioteca Civica “Giovanni Canna” di Casale Monferrato, sarà presentato il libro “Nei luoghi della storia. Viaggi tra passato e presente”, opera di Aldo Settia che, per l’occasione, sarà in dialogo con Simone Caldano.

Da Annibale a Canne ad Aleramo all’assedio di Brescia, da Leonardo morente ad Amboise a Vittorio Emanuele II che guida i piemontesi nel 1859, i racconti di Aldo Settia intrecciano storia, memoria e viaggio. I personaggi si accompagnano ai luoghi visitati dall’autore durante i suoi viaggi in motocicletta: dai ruderi di Luni ad Assisi, da Gubbio ad Andorra, fino alle case di Petrarca.

Aldo A. Settia (Albugnano, 1932) è uno storico medievista che ha insegnato nelle Università di Torino e Pavia. Tra le sue opere principali figurano Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel Medioevo (2002), Castelli medievali (2017) e Battaglie medievali (2020). Alla memoria familiare e al mondo contadino delle origini ha dedicato Collina Magra: una patria (2015). I suoi studi spaziano dall’incastellamento ai marchesi di Monferrato, dai longobardi alle tecniche di combattimento medievali, con numerosi contributi pubblicati in riviste e volumi specialistici.

La partecipazione all’iniziativa sarà libera e gratuita fino a esaurimento posti.

l.a.