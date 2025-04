Novara: Mostra Paesaggi



In virtù dell’ampia affluenza di visitatori, la bella mostra "Paesaggi. Realtà Impressione Simbolo. Da Migliara a Pellizza da Volpedo" in corso fino al 6 aprile al Castello di Novara, anticipa l’apertura alle ore 9.00 per sabato 5 aprile e domenica 6 aprile. Sono stati raggiunti sessanta mila visitatori.



Oltre settanta opere straordinarie, provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private, fanno luce sull’evoluzione della pittura di paesaggio tra Piemonte e Lombardia dagli anni Venti dell'Ottocento al primo decennio del Novecento. Un aspetto poco noto, ma peculiare per la storia dell’arte, di cui sono stati protagonisti alcuni dei più importanti artisti attivi in Italia e in Europa in quel periodo. Dalla campagna all’alta montagna, dai laghi al mare fino ad arrivare ai paesaggi urbani del cuore di Milano, ai Navigli e al Carrobbio, METS Percorsi d’Arte porta al Castello di Novara un tema sempre molto amato e foriero di approfondimenti nuovi con la mostra PAESAGGI. Realtà Impressione Simbolo.

Da Migliara a Pellizza da Volpedo, in corso dal primo novembre al 6 aprile 2025. L'abbiamo recentemente visitata soffermandoci soprattutto sulle opere di Angelo Morbelli.

Foto: a Novara, f. Luigi Angelino