L'Orchestra del Kazakistan in Santa Croce

La XVII edizione del Festival PianoEchos ”21. Settimane pianistiche internazionali in Monferrato, programmata dal 24 settembre al 3 ottobre, avrà un Concerto di anteprima di grande richiamo.

Giovedì 29 luglio alle 21.00, nel Chiostro di Santa Croce-Langosto a Casale Monferrato, si esibirà la Kazakh State Chamber Orchestra “Academy of Soloists” con la nota violinista Aiman Mussakhayajeva e con il duo pianistico formato da Marco Schiavo e da Sergio Marchegiani, direttore artistico di PianoEchos. Il concerto è inserito nell’ambito dell’importante Stagione estiva 2021 che la Fondazione Piemonte dal Vivo organizza a Casale.

Aiman Mussakhajayeva è tra le migliori esponenti della scuola violinistica del Kazakhstan. Erede della scuola di David Oistrakh, è premiata nelle più importanti competizioni del mondo: “Paganini” di Genova, Tokyo, “Sibelius” di Helsinki e “Čajkovskij” di Mosca. Suona nelle più importanti sale da concerto (Philharmonie di Berlino, Musikverein di Vienna, Avery Fisher Hall e Carnegie Hall di New York, Salle Gaveau di Parigi, Queen Elisabeth Hall, Barbican Centre e Wigmore Hall di Londra, Sala Grande del ConservatorioČajkovskij di Mosca), collaborando con musicisti come Valerij Gergiev, Viktor Tretjakov, Vladimir Ashkenazy e Misha Maisky. Aiman Mussakhajayeva è Rettore dell'Università Nazionale delle Arti del Kazakhstan e incide per Deutsche Grammophon. Suona un violino Stradivari.

Parallelamente all’attività solistica, da 15 anni Sergio Marchegiani e Marco Schiavo formano un duo stabile molto apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale per lo stile personalissimo, la naturalezza del discorso musicale, la bellezza del suono, l’intensità e la travolgente energia delle loro interpretazioni. Hanno tenuto centinaia di concerti in tutto il mondo (Carnegie Hall di New York, Philharmonie e Konzerthaus di Berlino, Sala d’Oro del Musikverein e Konzerthaus a Vienna, Mozerteum di Salisburgo, Suntory Hall a Tokyo, ecc.) esibendosi con importanti orchestre come la Royal Philharmonic Orchestra di Londra, i Berliner Symphoniker, la Budapest Symphony Orchestra, la Prague Radio Symphony Orchestra. Sergio Marchegiani e Marco Schiavo sono artisti Decca, etichetta con la quale hanno pubblicato quattro CD.

La Kazakh State Chamber Orchestra “Academy of Soloists” è l’orchestra più apprezzata e rinomata della Repubblica del Kazakhstan. La formazione esprime al meglio l’arte della musica e delle tradizioni d’esecuzione del Paese asiatico e annovera al suo interno professionisti affermati e premiati in concorsi internazionali. Si è esibita nelle principali sale da concerto europee (Royal Albert Hall di Londra, Musikverein di Vienna, Dvorak Hall di Praga, Salle Gaveau di Parigi, Auditorium della Conciliazione a Roma), collaborando con artisti di riconosciuta fama internazionale. Dal 1993 direttore principale dell’orchestra è Bakhytzhan Mussakhojayeva.

Molto interessante il programma che si aprirà con due opere del periodo classico: il Divertimento K. 136 di Wolfgang Amadeus Mozart e il raro Concerto per pianoforte a quattro mani e orchestra del compositore ceco Leopold Kozeluch, contemporaneo di Mozart. Nella seconda parte spazio a tre celebri e trascinanti brani per violino e orchestra: l’Introduzione e Rondò capriccioso di Saint-Saëns, Meditation di Massenet e la virtuosistica Zingaresca di Pablo de Sarasate.

PianoEchos è organizzato dall'Associazione Ondasonora APS in collaborazione con l'Associazione San Giacomo di Lu Monferrato. Il Concerto di anteprima è realizzato in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e con il Comune di Casale Monferrato. I biglietti per questo appuntamento costano 20 Euro (12 Euro i ridotti under 18) e si possono acquistare al Teatro Municipale di Casale e presso i punti vendita Vivaticket (a Casale, da Sassone Viaggi by STAT). Eventuali biglietti residui saranno messi in vendita la sera dello spettacolo a partire dalle ore 20.00.