Al recente "Salone del Libro" di Torino ha suscitato meritato interesse volume “Il signor armistizio non lo conoscevamo”, editore Solfanelli; l’autrice, Rossanna Romanismo Amerio, di Grazzano Badogio ha trattato la materia da storica navigata con interessantissimi inediti, per molti una sorpresa per noi no, visto che la seguiamo da tempo fin dalle sue prime trasferta a Cassibile (il luogo dove si firmò l’armistizio poi reso noto l’8 settembre 1943) e nel libro l’autrice ci cita per il consiglio di andare alla ricerca nel fondo dell’ambasciatore Franco Montanari (19o5-1973) che si trova a Moncalvo (nel cui cimitero, tra l’altro si trova la tomba, di fronte all'entrata). E nel libro Montanari, presente a Cassibile a fianco del gen. Castellano (la stilo della firma è sua…) figura in moltissime pagine grazie agli appunti a penna trovati dalla Amerio sui libri del diplomatico, un memoriale sull’armistizio, una successiva lettera a Bedell Smith… Ma non sveliamo troppo.