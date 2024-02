Un libro su mons. Moietta

Domenica 7 aprile prossimo, sarà ufficialmente presentato a Brusasco (Torino, Diocesi di Casale), l’importante e atteso saggio biografico dedicato al Servo di Dio Vittorio Moietta scritto dal giornalista e ricercatore calabrese Massimo Iannicelli.

L’avvenimento avrà luogo nella Casa Municipale di quello che è il terz’ultimo comune del Basso Monferrato dove, proprio il 7 aprile del 1913, ebbe i natali mons. Moietta che fu vescovo di Nicastro (dal 1968 Lamezia Terme) dal 1961 al 1963.

In occasione della presentazione del libro, sarà scoperto un busto in gesso raffigurante il presule incardinato nella Diocesi di Casale Monferrato, pregevole opera realizzata dallo scultore Rosario La Seta (di Bruzzano Zeffirio, provincia di Reggio Calabria), il quale ha voluto farne dono all’amministrazione comunale di Brusasco, presieduta dal sindaco Giulio Bosso.

Possiamo anticipare che la presentazione del libro è stata stilata dal vescovo di Casale, mons. Gianni Sacchi, il quale ha esaltato questo illustre figlio della Diocesi da lui retta, menzionando il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, per l’avvio dell’inchiesta diocesana che dovrà riconoscere le virtù eroiche del candidato, ed elogiando l’autore del volume, Massimo Iannicelli, auspicando al tempo stesso che la sua fatica possa «dare un contributo al percorso canonico che, se Dio vorrà, ci vedrà riuniti per celebrare, speriamo un giorno non troppo lontano, il dono di un nuovo beato per la Santa Chiesa di Dio».

Il volume si completa con il saluto del sindaco di Brusasco, Giulio Bosso, e delle testimonianze di mons. Luciano Pacomio, vescovo emerito di Mondovì, e di don Carlo Grattarola che fu segretario particolare di mons. Moietta.