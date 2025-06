Torna a Lu Living Art

Torna a Lu Living Art, dell’Associazione Culturale San Giacomo in collaborazione con la Cantina Sociale e la Pro Loco locale.

Domenica 15 giugno il borgo arroccato sulle colline ospiterà la sesta edizione del concorso di pittura estemporanea aperta agli artisti che coi loro pennelli vorranno cogliere la bellezza dei suggestivi scorci del paese, chiese, chiostri, corti, stradine antiche, splendidi paesaggi e le “dolci lingue di terra” del Monferrato patrimonio Unesco.

La kermesse, per i contenuti di alto livello artistico, ha ormai raggiunto negli anni una vasta popolarità. Gli artisti partecipanti - che potranno anche esporre altri lavori personali - sono giunti nelle scorse edizioni, non solo dal territorio piemontese ma anche da altre regioni come Lombardia, Toscana, Liguria, con un’adesione in crescita da parte del pubblico più giovane, appartenente in particolare al target degli studenti, sia dei licei artistici che delle accademie d’arte.

Il concorso avrà una giuria altamente qualificata: Andrea Desimone, architetto, che si occupa di pianificazione strategica e progettazione architettonica, Lorena Palmieri, storica dell’arte e curatrice del Museo San Giacomo di Lu, Cecilia Prete, designer, artista visuale e insegnante di storia dell’arte.

I premi in denaro ai primi tre classificati saranno donati dall’Associazione San Giacomo, ma sono previsti anche altri riconoscimenti, in particolare per gli studenti partecipanti, che saranno offerti da “AMART – Belle Arti e Antichità” di Alessandria. Agli studenti sarà rilasciato inoltre l’attestato di partecipazione valido ai fini dei PCTO.

La Cantina Sociale di Lu, con la sua splendida balconata sul Monferrato, ospiterà la parte “logistica” della giornata: iscrizione degli artisti, premiazione, ma anche stand espositivi di prodotti locali, oggetti vintage, curiosità e la mostra fotografica di Raffaella Gianoncelli. La Cantina sarà aperta tutto il giorno per la vendita di vini locali. Il sottofondo musicale sarà affidato alle armonie dell’incantevole arpa celtica di Salvatrice Corridore, presidente dell’Associazione Helios APS, che si occupa di cura della persona e di ambiente. Naturalmente non potrà mancare per tutti i visitatori il buon cibo, indispensabile corollario dell’evento: la Pro Loco luese organizzerà, sempre nel piazzale della Cantina Sociale, alle ore 12.30 il pranzo e nel pomeriggio, alle 17.30, dopo la premiazione delle opere, l’aperitivo monferrino.

Per partecipare al concorso è necessario iscriversi all’iniziativa (euro 15,00), come da Regolamento pubblicato sulla pagina Facebook del “Museo San Giacomo di Lu”.

ATTIVITA’ PER I PIU’ PICCOLI

Prevista inoltre per gli artisti in erba, l’attività gratuita “Io disegno!” organizzata presso il Museo San Giacomo dalle ore 10 alle 12.30, che permetterà ai più piccoli di esprimersi liberamente coi colori, in caso di bel tempo “en plein air”. Al termine dei lavori, tutte le opere saranno esposte in uno spazio dedicato presso la Cantina Sociale, e ogni bambino riceverà un piccolo omaggio a tema.

MUSEO SAN GIACOMO APERTO AL MATTINO

Aperto in mattinata anche il Museo San Giacomo (h. 10.00-12.30), che raccoglie alcune fra le testimonianze più significative della storia di Lu e del suo territorio, tra cui “I Canonici” di Pietro Francesco Guala, opere di Orsola Maddalena Caccia, Luigi Onetti e altri artisti.

GB-LP

Per info: 3347807250; 3319503929; info@museosangiacomo.it