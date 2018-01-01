Mercatino dell'Antiquariato

Mentre molti appuntamenti estivi si fermano per la pausa di Ferragosto, il Mercatino dell'Antiquariato di Casale Monferrato non va in ferie. Domenica 9 agosto il Mercato Pavia e il Salone Tartara torneranno ad accogliere visitatori e collezionisti con oltre 30.000 oggetti esposti, tra mobili, curiosità, modernariato, libri, stampe e pezzi da collezione, il tutto all'ombra dei portici e con l'ampio parcheggio di Piazza Castello a pochi passi.

Da molti anni l'edizione della seconda domenica di agosto è diventata una divertente alternativa a una faticosa gita al mare. Le abitudini delle vacanze sono cambiate: sempre più persone scelgono di rimanere a casa in questo mese, mentre cresce il numero di turisti italiani e stranieri che approfittano dell'estate per scoprire le piccole città d'arte e le loro eccellenze.

Gli espositori hanno imparato a conoscere bene il valore di questo appuntamento e anche quest'anno porteranno a Casale pezzi particolarmente interessanti, sia per rarità sia per pregio. Tra gli oggetti che più richiamano la stagione estiva non mancheranno i ventagli, protagonisti di molte bancarelle specializzate. Negli anni sono comparsi splendidi esemplari, dai modelli ottocenteschi fino a quelli degli anni Cinquanta del Novecento, provenienti dall'Italia, dalla Spagna e dalla Cina: oggetti eleganti da collezionare, esporre o, perché no, utilizzare ancora oggi con stile. Accanto a questi si potranno trovare anche occhiali da sole d'epoca, sedie, sdraio e tanti altri accessori perfetti per vivere l'estate con un tocco di originalità.

A rendere ancora più piacevole la visita sarà la tradizionale "anguriata" offerta intorno alle 13 dall'organizzazione della mON a espositori e pubblico, un momento conviviale che da anni accompagna l'edizione estiva del mercatino. Il Mercatino, invece, ancora per questo mese aprirà alle 8.00 e chiuderà alle 14.30 per evitare gli eccessi del caldo pomeridiano.

In contemporanea tornerà anche il Farmer Market e sarà attivo il punto ristoro interno.

Ricordiamo che questo mese gli appuntamenti con l’antiquariato a Casale raddoppiano: Il 29 e il 30 agosto la città ospiterà, al Palafiere Riccardo Coppo, il terzo appuntamento di MONFERRATO ANTIQUARIA, il nuovo format dedicato alla passione che da più di 50 anni pervade la capitale del Monferrato.

L’espositore del mese

Sotto un velato accendo piemontese Rita Laura Palla ne nasconde un altro un po’ più particolare: rivela una bella storia d’amore, nata 48 anni fa dove anche l’antiquariato ha la sua parte.

Lei non sembra proprio di queste parti. Da dove viene?

Nasco in Sardegna a Sassari, ma sono qui per amore. Nel 1978 conosco mio marito ad Alghero ho lasciato la mia terra, le mie amicizie e l’ho seguito qui in Piemonte. Oggi abitiamo a Costigliole d’Asti.

E come mai ha scelto l’antiquariato?

Ho iniziato nel 2000. Mio marito era dirigente a Milano, mia figlia era grande, viveva a Pavia e frequentava uno stage di equitazione. Ma giravamo da tempo i mercatini e da una vita collezionavamo oggetti. Mio marito, in particolare, veniva da una famiglia che aveva pezzi di alto livello. Così ho provato a fare mercatini anche io, prima con tematiche che mi sono care, come bijoux e borse, poi quando è mio marito è andato in pensione mi ha seguita proponendo anche libri o oggetti che riguardavano gli animali. Oggi mi segue più mia figlia Elena quando non fa l’istruttrice di equitazione. Anche gli animali sono una passione di famiglia.

Come scegliete la vostra proposta sul banco?

I pezzi vengono da quello che acquistiamo girando mercatini, ma anche dalla nostra collezione di famiglia che è veramente vastissima.

Da quanti anni siete al Mercatino di Casale e cosa è cambiato in questo tempo?

E’ dal 2005 che vengo a Casale e il mercato è cambiato tantissimo in vent’anni. All’epoca andava l’alto antiquariato, dai mobili e quadri, oggi non si riesce a capire quale possano essere le tendenze.

Qual è il pezzo più importante che ha sul bancone oggi

Una ceramica che viene da una delle più rinomate manifatture di Albissola: la Fornace Alba Docilia. La trovo bellissima.

a.a.

Per informazioni

m-ON Casale http://www.m-on.info/#/ilmercatinodellantiquariato/