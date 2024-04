Echos, grande Festival

Con un cartellone di 23 concerti tenuti da grandi artisti della scena internazionale (come Angela Hewitt, il Trio Johannes, Maurizio Baglini, Ilia Kim, Sergey Galaktionov, Francesco Cipolletta e Benedict Kloeckner e molti altri), un ricco programma di visite guidate e aperture straordinarie, eventi collaterali e degustazioni di vini, dal 27 aprile al 23 giugno torna in scena Echos. I Luoghi e la Musica, il festival che ogni primavera offre un percorso musicale, artistico e paesaggistico di raffinata bellezza avvolgendo di note i borghi, gli edifici storici e gli splendidi paesaggi del Monferrato e della provincia di Alessandria (ideatore e direttorte artistico Sergio Marchegiani)

Tante le importanti novità della 26a edizione: la giornata dedicata al M° Piero Rattalino a un anno dalla scomparsa; il nuovo ciclo I Luoghi del vino, che celebra la nomina del GranMonferrato (rappresentato dalle città di Casale Monferrato, Acqui Terme e Ovada e dai rispettivi territori) come Città Europea del vino 2024; la borsa di studio dedicata alla memoria di Mario Patrucco che sarà attribuita al miglior allievo delle classi di strumento ad arco di Obiettivo Orchestra, progetto formativo realizzato dalla Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e dall’Orchestra Filarmonica Teatro Regio di Torino.

Ad inaugurare il festival, sabato 27 aprile alle 21.00 nel magnifico scenario del Teatro Municipale di Casale Monferrato, è l’Orchestra ICO Suoni del Sud diretta da Marco Moresco, con il violinista Ettore Pellegrino e il Trio Nosso Brasil, formazione specializzata nella musica brasiliana e sudamericana.

L'originalissimo programma del concerto, intitolato Paganini in jazz, reinventa uno dei capolavori violinistici di ogni tempo - i Capricci del genio genovese - nel modo più sorprendente e trascinante che si possa immaginare. Alcuni Capricci saranno proposti prima in una veste classica e poi in una versione jazz realizzata da Roberto Molinelli nella quale è dato ampio spazio all’improvvisazione legata ai ritmi latinoamericani. Una scommessa che solo un musicista come il M° Molinelli, compositore e arrangiatore tra più apprezzati d'Italia, poteva azzardare e vincere.

Di primo livello gli interpreti coinvolti. Il violinista Ettore Pellegrino suona in tutto il mondo in formazioni cameristiche e con istituzioni liriche e sinfoniche, sia come spalla che come solista. Ha collaborato con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, I Solisti Aquilani, I Musici, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, I Filarmonici di Roma. Ha eseguito ed inciso, in qualità di solista, diverse colonne sonore composte da Ennio Morricone, sotto la direzione del quale si è esibito in alcuni dei più importanti teatri europei. Numerose le incisioni discografiche per Tactus, Naxos, Dynamic e Bongiovanni. Roberto Molinelli da oltre 20 anni è unanimemente apprezzato per la sua capacità di creare, comporre e realizzare progetti di ogni genere musicale dal classico al jazz, dal pop al rock, cercando di costruire un dialogo tra generi diversi. Come direttore, compositore e arrangiatore ha collaborato con artisti come Josè Carreras, Andrea Bocelli, Cecilia Gasdia, Giovanni Sollima, Enrico Dindo, Domenico Nordio e Anna Serova. Innumerevoli le sue collaborazioni con artisti del mondo del cinema, del teatro e della popular music come Amii Stewart, Lucio Dalla, Enrico Ruggeri, Enrico Montesano, Luca Barbarossa, Antonella Ruggiero, Fabrizio Bosso e Paolo Fresu. L’Orchestra Suoni del Sud è una compagine di fondamentale importanza per la vita musicale del territorio della Capitanata grazie all'alta qualità delle sue prime parti. Vanta un repertorio che spazia dalla musica classica alla lirica, fino alla pop music. Nel corso degli anni la capacità divulgativa, l’impegno, l’attenzione verso nuove tendenze culturali e la passione per il proprio lavoro ha consentito il raggiungimento di soddisfazioni straordinarie. Nel 2022 ha ricevuto il riconoscimento di Istituzione Concertistica Orchestrale dal Ministero della Cultura.

FOTO. Roberto Molinelli (sezione jazz)

Echos 2024 è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRAL, Fondazione CRT e, per questo concerto, con il Comune di Casale Monferrato. La maggior parte dei concerti di Echos è ad ingresso libero ma questo appuntamento ha un biglietto d'ingresso di 5 € (posto unico). I biglietti saranno in vendita in teatro il giorno del concerto a partire dalle ore 19.30. Per info e prenotazioni: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.