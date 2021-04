831.603 le dosi di vaccino contro il Covid dispensate in Piemonte. 19.684 nella giornata di oggi, primo aprile

La Regione Piemonte ha pubblicato un aggiornamento sull'andamento della campagna vaccinale anti-Covid. Ecco i dati di giovedì primo aprile nel dettaglio.

Oggi sono 19.684 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 20.30). A 8.024 è stata somministrata la seconda dose.

13.873 gli over 80 e 2.527 i settantenni (di cui 1.036 vaccinati oggi dai propri medici di famiglia).



Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 831.603 dosi (di cui 302.142 come seconde), corrispondenti all’84,7% delle 982.280 finora disponibili per il Piemonte.