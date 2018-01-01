Serata “Voci di Notte” a Vallegioliti di Villamiroglio.

Sono in corso i preparativi per la serata-evento di Parole e Musica “Voci di Notte”, organizzata dall’Associazione Echorama, che si svolgerà Sabato 29 agosto 2026 dalle ore 21.00 in frazione Vallegioliti di Villamiroglio.

Durante la serata saranno letti racconti e poesie sul tema “FAUNA”, a cui si alterneranno brani musicali in tema curati da Selena Bricco, cantante, performer e musicoterapeuta monferrina, dalla voce coinvolgente e una personalità davvero unica.

Nel corso della serata saranno premiate le opere vincitrici e segnalate del 12° concorso “Voci di Notte”, scelte dalla Giuria composta dagli scrittori Giorgio Baietti, Fioly Bocca, Silvia Oppezzo e Maevee Sandonati e dal presidente dell’Associazione Echorama.

Sarà anche presentata l’antologia del concorso, che contiene le migliori opere e immagini delle opere artistiche del progetto di Mail Art e Arte Digitale, dedicato allo stesso tema.

La serata si svolgerà presso il cortile interno della sede legale dell’Associazione, in Via Principe 3/5 a Villamiroglio, in frazione Vallegioliti, con ingresso dal cancello a fianco dell’Ufficio Postale.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà al chiuso. Al termine rinfresco. Ingresso gratuito.

Le opere artistiche sono condivise anche nel blog/ archivio online: https://faunamailart.wordpress.com, assieme a video mostre virtuali, e si potranno ammirare dal vivo in una mostra allestita nell’ambito della fiera Monferrato Green Farm, che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre nel Palafiere di Casale Monferrato.

“Voci di Notte- FAUNA” è promosso con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Alessandria e con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Città di Casale Monferrato.

Tutte le info su programma della serata e i progetti nel sito www.vocidinotte.it





