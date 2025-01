Dall'Isola tropicale di Catalina...

Nel pomeriggio di oggi lunedì (tenete conto del fuso orario...) ci sono giunte da Catalina, isola tropicale della Repubblica Dominicana, le prime foto di un gruppo di crocieristi a “Caraibi da sogno”. Organizzazione Stat. Sono partiti il 26 gennaio da la Malpensa per atterrare ("nel volo tutto bene", ci scrive Paolo Pia) a Punta Cana di La Romana e imbarco alla vicina Santo Domingo sulla Costa Fascinosa (comandante Valentino Savarese, Guest relation manager Maria Chong). Per loro oggi, 27 gennaio, una intera giornata all’Isola Catalina "primo momento di aggregazione, 30 gradi, e bellissimo sole", scrive ancora Pia. Poi il 28 escursioni a Samanà sempre in Repubblica Dominicana con le sue spiagge di polvere chiara ombreggiate dai cocchi, il 29 Grand Turk e il 30 arrivo ad Amber Cove con la possibilità di effettuare una splendida escursione in catamarano...

Curiosità: tra l'equipaggio un monferrino: Comin di Borgo San Martino che si occupa degli approvviggionamenti della grande nave

-Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per la Crociera del Giubileo appuntamento annuale ufficiale de Il Monferrato-Stat (per Cassale, via Roma, portici corti). Partenza sabato 1° marzo sulla Costa Toscana. Clou il 7 marzo: attracco a Civitavecchia per arrivare Roma e partecipare alla celebrazione eucaristica in San Pietro.

l.a.

FOTO. Una parte dei crocieristi, sullo sfondo la nave