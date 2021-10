Si conclude l’edizione 2021 di Castelli Aperti.

Domenica 31 ottobre si conclude l’edizione 2021 di Castelli Aperti.

La rassegna - sostenuta da Regione Piemonte, dall’Associazione delle Fondazioni Bancarie del Piemonte e promossa dall’Associazione Amici di Castelli Aperti - ha compiuto quest’anno il suo ventiseiesimo compleanno. Sono state tante le novità del 2021, prima fra tutte la possibilità di prenotare on line la visita di ogni struttura appartenente al circuito grazie a Castle in a Click, progetto sostenuto della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Luoghi della Cultura 2020. Castelli Aperti ha offerto come sempre ai tantissimi visitatori week-end e giornate all’insegna della storia, dell’arte, della cultura e della natura, aprendo le porte di moltissimi castelli, palazzi nobiliari, musei e parchi del Piemonte.



Questa stagione di Castelli Aperti ha visto inoltre l’ingresso nel circuito di alcuni luoghi dal grande valore culturale e artistico: la Rocca D’Arignano in provincia di Torino, il castello di Razzano ad Alfiano Natta in provincia di Alessandria, i castelli di Rorà e di San Martino Alfieri in provincia di Asti. In provincia di Cuneo il comune di Saluzzo e il comune di Bra hanno aderito al circuito con i loro beni culturali più significativi: a Saluzzo la Castiglia, la Torre Civica, Casa Cavassa, Casa Pellico, la Castiglia e Villa Belvedere, mentre a Bra La Zizzola, il Museo Civico di Storia Naturale Craveri, il Museo del Giocattolo, e il Museo Civico di Palazzo Traversa. Non lontano, sono entrate a fare parte della rassegna la magnifica Agenzia di Pollenzo, il Castello di Perno a Monforte d’Alba e il Museo della Cattedrale di Alba.

In provincia di Novara Castelli Aperti ha ampliato in modo significativo la propria rete grazie al sostegno di Fondazione Cariplo che ha permesso la creazione di un sottocircuito formato dal castello di Vinzaglio, da Palazzo Penotti Ubertini a Orta San Giulio, da Villa Nigra a Miasino e dal Borgo e Castello di Fontaneto d’Agogna.



Il successo di questa rassegna ricca di storia, di bellezze artistiche e naturali è però certamente dovuto al grande impegno di molti, a partire dai proprietari delle dimore storiche, passando per i comuni, gli enti locali arrivando fino ai tanti visitatori appassionati che sono parte attiva e fondamentale del circuito Castelli Aperti e a cui è rivolto un dovuto ringraziamento.



Questa domenica un’ultima occasione per godere di alcune delle più belle dimore storiche, castelli e parchi del Piemonte, visitandoli e riscoprendo le tante storie, leggende e bellezze racchiuse in questi luoghi dal sapore magico e antico.



Tutte le aperture di sabato 30 e domenica 31 ottobre nelle zone vicino a Casale



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi - Museo Archeologico: apertura dal mercoledì al sabato, con orario 9.30 – 13.30 e 15.30-17.30; domenica, con orario 11.00-13.30 e 15.30 – 17.30. Biglietto: intero 4 €; ridotto 2 € (fino a 18 anni, over 65); gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0144 57555; info@acquimusei.it

Acqui Terme - Villa Ottolenghi Wedekind: visita guidata sabato, domenica e lunedì h. 14.30, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Biglietto: intero 15 €; ridotto 13,50 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0144 322177; 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com

Alfiano Natta – Museo del Vino della Tenuta Castello di Razzano: visite tutti i giorni su prenotazione, con orario 9-11.30 e 14.30-18.30. Biglietti: Museo del Vino e Cantine 5 €; Museo del Vino, Cantine e degustazione vini 10 €; Museo del Vino, Cantine, degustazione e tagliere 15 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535; 0141 922535; info@castellodirazzano.it

Alluvioni Piovera - Castello Balbi di Piovera: visite domenica sera ed evento Halloween. Informazioni e prenotazioni: 346 2341141; info@castellodipiovera.it

Giarole – Castello Sannazzaro di Giarole: visita guidata lunedì h 11.30. Biglietto: intero 10 €, ridotto 5 €, gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 335 1030923; 347 2505519; info@castellosannazzaro.it

Masio - Museo la Torre e il Fiume: apertura domenica, con orario 15.00-18.30. Gratuità. Informazioni - prenotazioni: 0131 799131; protocollo@comune.masio.al.it

Morsasco – Castello di Morsasco: visite guidate tutti i giorni, su prenotazione. Biglietto: intero 10 €; ridotto 7 € (10-18 anni); gratuito fino a 10 anni. Informazioni e prenotazioni: 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com

Rivalta Bormida – Palazzo Lignana di Gattinara – Fondazione Rothschild: visite guidate tutti i giorni su prenotazione (minimo 2 - massimo 6 persone). Si consiglia di prenotare la visita almeno con due giorni di anticipo. Biglietto: ad offerta. Informazioni e prenotazioni: 333 5710532; info@elisabethderothschild.it

Rosignano Monferrato – Borgo e infernot: Visita guidata sabato e domenica, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint piazza S. Antonio. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0142 489009, 377 1693394; info@comune.rosignanomonferrato.al.it

Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie: visite guidate sabato e domenica, h 10.30. Biglietto: intero 6 €; con visita alle cantine e degustazione 10 €. Informazioni e prenotazioni: 342 9214895; reception@castellodiuviglie.com



PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: visite tutti i giorni su prenotazione. Biglietto: intero 5 €; ridotto 4 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 331 2665702; assoc.torreballada@gmail.com

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: accesso libero tutti i giorni. Giorni feriali h 9.00-13.00, sabato, domenica e festivi h 10.00-19.00. Informazioni: 0141 957125; 347 0834805; info@comune.castelnuovocalcea.at.it

Costigliole d’Asti – Castello di Rorà: aperture venerdì, con orario 15.00-19.00, sabato e domenica, 10.00-13.00 e 15.00-19.00. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0141 962202, 348 3059089; commercio@costigliole.it

Monastero Bormida – Castello di Monastero Bormida: mostra "Il '900 nel Basso Piemonte - 1900-1950", aperture sabato, con orario 15.30-18.30, domenica, 10.30-12.30 e 15.30-18.30. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0144 88012, 328 0410869; info@comunemonastero.at.it

Moncalvo – Torrione e camminamenti del Castello di Moncalvo: accesso libero nelle parti esterne. Visite ai camminamenti interni, con partenza dall’Info Point: sabato e domenica, con orario 10.30-12.30 e 15.30-17.30. Gratuità. Informazioni: 334 1052754, 0141 917505; turismo@comune.moncalvo.at.it, info@prolocomoncalvo.it