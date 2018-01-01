XXVIII Viotti Festival

Appena prima della presentazione ufficiale del VI Viotti Festival Estate, il XXVIII Viotti Festival celebra l'atto conclusivodel suo cartellone principale con una serata che chiuderà in grande stile una memorabile sequenza di concerti. L'appuntamento di sabato 23 maggio 2026al Teatro Civico di Vercelli (ore 21, concerto in abbonamento) vedrà infatti protagonista assoluto uno dei pianisti più apprezzati dell'odierna scena internazionale, ovvero Alexander Gadjiev, artista di origine russa ma di nascita goriziana, il quale proporrà un recital dal programma quanto mai raffinato: la perfetta “ciliegina sulla torta” di una rassegna memorabile.

Vincitore di diversi tra i più importanti Concorsi pianistici del mondo, Gadjievè celebre sia per l'estrema eleganza del tocco e la sensibilità musicale, sia per le scelte di programmaal tempo stesso originali e coinvolgenti. E il concerto vercellese tiene fede alle promesse, proponendo in

apertura 8 estratti dal grande corpus dei Pezzi Liricidi Edvard Grieg. Composti nell'arco di oltre 30 anni, tra il 1867 e il 1901, raccolgono in 66 brani tutti i temi cari al grande compositore norvegese, spaziando con estrema tensione poetica dall'afflato romantico ai temi popolari e alle atmosfere fiabesche, creando un universo sonoro affascinante e profondamente “nordico”.

Gadjev eseguirà poi la Ballata n. 4 op. 52di Fryderyk Chopin, la quale, composta nel 1842, rappresenta quasi una sintesi di tutte le innovazioni stilistiche e melodiche sperimentate dal compositore polacco nei precedenti 20 anni di attività.

Si passerà poi a tre pagine tratte da Miroirsdi Maurice Ravel. Composta tra il 1904 e il 1905, Miroirsè una raccolta di 5 brani che riescono ad essere al tempo stesso intensamente descrittivi e carichi di mistero, lasciando un segno profondo nell'ascoltatore.

La conclusione del concerto sarà dedicata a una vera e propria galleria musicale, ovvero Quadri di un'esposizionedi Modest Mussorgsky. Composta nel 1874, è una “passeggiata” da un'opera pittorica all'altra, nello specifico tra 10 quadri dell'artista russo Viktor Hartmann: una costruzione melodica che per vivacità, immediatezza e profondità continua a stupire a ogni –peraltro non frequente –esecuzione.

Per non perdere questo appuntamento conclusivo del XXVIII Viotti Festivalè possibile acquistare i bigliettio ricevere informazioniscrivendo a biglietteria@viottifestival.it, telefonando al 329 1260732 o presentandosi alla biglietteria presso il Viotti Club(via G. Ferraris 14 a Vercelli) mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19, giovedì dalle 14 alle 16 e sabato dalle 14 alle 18 (stessi orari anche per la reperibilità telefonica e via email). Ricordiamo che i bigliettipossono essere acquistati anche sul sito viottifestival.ito la sera stessa del concerto presso il botteghino del Teatro Civicoa partire dalle ore 20.

Esperienza musicale e cultura mitteleuropea: Alexander Gadjievlo deve da un lato alla sua famiglia (entrambi i genitori sono insegnanti di pianoforte e musicisti) e dall’altro alla sua città natale, Gorizia, crocevia di popoli, culture e lingue. Fattori che hanno influito in modo decisivo sulla sua capacità di assorbire e rimodellare stili e linguaggi musicali diversi.

Ambasciatore culturale della sua città natale Gorizia -Nova Gorica, Capitale Europea della Cultura 2025, nel febbraio 2023 ha ricevuto dal Presidente della Slovenia il Premio Prešeren, il più alto riconoscimento per gli artisti in Slovenia. Nell’estate del 2024, sotto la sua direzione artistica si è svolta proprio a Gorizia la prima edizione del festival transfrontaliero Prečkanja -Sconfinamenti.

Ha vinto il 1° premio al Concorso internazionale di Sydney nel 2021 e il 2° premio e il Premio speciale Krystian Zimerman al Concorso Chopin di Varsavia. Ha inoltre vinto il 1° premio e il Premio del pubblico al Concorso Hamamatsu e il 1° premio al World Piano Masters di Montecarlo. Dal 2019 al 2021 è stato BBC New Generation Artist, il che gli ha permesso di esibirsi in rinomati festival e sale da concerto britanniche, come la Wigmore Hall di Londra, e di collaborare con varie orchestre. Tutti i suoi concerti sono stati registrati e trasmessi dalla BBC. Nel 2022 è anche vincitore del Terence Judd Award e Premio Abbiati come miglior solista. Le residenze per diverse stagioni lo hanno portato anche all’Unione Musicale di Torino. Nel 2024 ha debuttato al Maggio Musicale Fiorentino con Zubin Mehta, così come al Musikverein di Vienna con l’Orchestra Filarmonica Slovena. Accetta regolarmente inviti da Europa, Asia, Stati Uniti e Australia, tra cui: Festival di Verbier, MiTo di Torino, Festival Chopin di Duszniki, Festival Rafael Orozco di Cordoba, Festival di Lubiana, Festival di Bologna, Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza, Festival di Salisburgo, Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron, Kioi Hall e Bunka Kaikan di Tokyo, Kitara Concert Hall di Sapporo, Hyogo Performing Arts Center di Osaka, Salle Cortot di Parigi, Conservatorio di Mosca, Aldeburgh Festival, e a Salt Lake City, Istanbul, Barcellona, Roma, Milano. Come solista, si esibisce con orchestre come la Filarmonica di Varsavia, la BBC Concert Orchestra, l’Hallé Orchestra di Manchester, la Filarmonica George Enescu, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra del Teatro La Fenice, la SWR di Stoccarda, l’Orchestra del Konzerthaus di Berlino, l’Orchestra Sinfonica NHK, la Filarmonica di Nagoya, la Sinfonica di Kyoto, di Praga e di Gerusalemme.

Sono numerose le sue registrazioni per radio e televisione. Nel 2018 è uscito il suo album di debutto Literary Fantasies per l’etichetta Acousense, nel 2021 la registrazione live dell’International Piano Competition di Sydney per Decca e nel 2022 il suo ultimo album per Cavi-music con opere di Alexander e Nikolai Tcherepnin e Prokofiev. Nel 2025 è uscito l'album da solista Fuga Libera per Outhere Music.

I prossimi appuntamenti musicali vercellesi saranno quelli con la VI edizionedelViotti Festival Estate, il cui programma, distribuito tra giugno e la fine di agosto, verrà presentato ufficialmente entro la fine di maggio.

IN SINTESI

Concerto Quadri di un'esposizione

Sabato 23 maggio 2026–ore 21

Teatro Civico

Via Monte di Pietà, 15 –Vercelli

Concerto in abbonamento

Alexander Gadjiev pianoforte

Quadri di un'esposizione

Programma

E. Grieg –Ariettadai Pezzi Lirici op. 12

E. Grieg –Viandante solitariodai Pezzi Lirici op. 43

E. Grieg –Danza norvegesedai Pezzi Lirici op. 47

E. Grieg –Notturnodai Pezzi Lirici op. 54

E. Grieg –Scherzodai Pezzi Lirici op. 54

E. Grieg –Scampaniodai Pezzi Lirici op. 54

E. Grieg –Coboldodai Pezzi Lirici op. 71

E. Grieg –Reminiscenzadai Pezzi Lirici op. 71

F. Chopin –Ballata n. 4 in fa minore per pianoforte, op. 52

M. Ravel –Oiseaux tristes, Alborada del gracioso, Vallée des clochesda Miroirs M. 43

M. Mussorgsky –Quadri di un'esposizione.

l.a.