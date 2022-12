Notti d'Oriente, crociera in sinergia col Monferrato

La Stat sta promuovendo in sinergia con Il Monferrato e Costa una crociera "ammazza inverno" (titolo: Notti d'Oriente) nei favolosi Emirati arabi a fine febbraio Un ritorno dopo quella per gli abbonati de Il Monferrato del gennaio 2022 e -titolo Le Mille e una Notte- con duecento monferratini dal 14 al 24 gennaio 2014

Inizio giovedì 23 febbraio per Milano Malpensa. Si prende un volo notturno (giorno guadagnato...) della prestigiosa compagnia Emirates, per arrivare il mattino dopo a Dubai, pronti per visitare una città incantata che si affaccia sul Golfo Persico. Niente a Dubai City sembra troppo grande per non rifarlo ancora più grande soprattutto se si parla di grattaceli e centri commerciali. Se ne vedrà un bel campionario a cominciare dal Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, e la vela del Burj Al Arab, l’hotel di lusso sul mare diventato un simbolo di Dubai dove sarà persino possibile pranzare (con un supplemento). Visita anche al Madinat Jumeirah che ricrea un antico mercato tradizionale mediorientale, poi imbarco sulla costa Toscana in porto.

Sabato mattina c’è la possibilità di approfondire “Dubai dall’alto”, salire sul Burj Khalifa e il Dubai Frame. Il 26 Febbraio si arriva in Qatar e nel pomeriggio a Doha c’è la possibilità di effettuare un’interessante escursione alla scoperta della capitale che prevede l'affascinante bazar Souq Waqif, il lussuoso complesso del The Pearl-Qatar e il modernissimo Museo di Arte Islamica.

Si passa il 27 febbraio in navigazione e il 28 si arriva in Oman. un sultanato -capitale Muscat- dove convivono senza disturbarsi tradizione e modernità. Tra le escursioni citazione per Wadi Al Arbeieen, ricco straordinari paesaggi, con montagne rocciose e oasi lussureggianti da scoprire a bordo di jeep 4x4 che vi porteranno fino al villaggio di Mazara e le antiche rovine del suo castello.

Il primo marzo è la volta di Abu Dhabi con la possibilità di una visita notturna alla Grande Moschea Sheikh Zayed (omaggio per chi prenota entro il 29/12). E’ un luogo tra i più suggestivi del mondo: la moschea immensa, bianca, ricchissima di particolari architettonici assume mille colori nella luce dal tramonto per poi diventare un gioiello opalescente nella notte del deserto. Giovedì 2 marzo i tour offrono “Il meglio di Abu Dhabi: che prevede ovviamente la Corniche, lo spettacolare lungomare con i suoi numerosi grattacieli ultramoderni, l'Heritage Village, e il pranzo nel lussuosissimo Emirates Palace Hotel. Non mancano le Isole di Yas (conosciuta per il circuito di Formula 1 e il parco Ferrari World) e quella di Saadiyat dove e’ stato aperto nel 2017 il Louvre Abu Dhabi. Dopo le ultime escursioni, il 3 marzo a Dubai, si ritorna in Italia.

Dalla Stat Viaggi fanno sapere che ci sono ancora un numero limitato di posti (non son facili le prenotazioni aeree), quindi meglio affrettarsi per donarvi -o fare un dono- da non dimenticare.

FOTO. Monferratini nel 2014 a Dubai (foto Luigi Angelino)