Alle 10 di sabato 14 ottobre ad Archi, nella casa natale di Eugenio Sirolli, pilota, medaglia d’argento della seconda guerra mondiale, si inaugura ufficialmente il primo museo aeronautico d’Abruzzo.

Vi troviamo preziose testimonianze dal Monferrato grazie al fatto che molti velivoli e piloti casalesi hanno partecipato alle iniziative di "Fly Story" sodalizio presieduto dal nipote Eugenio ("il farmacista volante").

Citazione per il remake (tre volte) del Volo su Vienna, poi Budapest, Vittoriale, Pisa, Pola, Parigi.. Così sono esposti articoli de Il Monferrato, un ricordo della mostra al Castello del 2018 (Sulle ali della storia), l’incisione originale (by Laura Rossi, casalese) per il trittico del volo del centenario in ricordo di D’Annunzio (pescarese) e del suo pilota, il casalese Palli...

Ad Archi, paese in provincia di Chieti che si raggiunge bene da Pescara, 'Casa del Pilota' si chiama così dalla prima metà del secolo scorso, da quando un giovanissimo Sirolli vince il concorso come pilota nell’Aeronautica Militare e il pilota archese vola in Italia, in Africa e tanti altri paesi nel mondo riportando oggetti, foto, filmati e tante culture diverse. Tutto conservato gelosamente dal fratello Salvatore, insieme ai tanti giornali filmati e libri che parlano della sua famosa squadriglia, quella dei Quattro Gatti, degli aerosiluranti del novarese Buscaglia.

Furono loro a mettere a segno per la prima volta il “siluro alato” di Gabriele d’Annunzio. Sirolli morì a 27 anni in volo di guerra e riposa al cimitero di Archi.

Il museo è anche sede di Fly Story (citazione anche per il vice presidente Giuseppe Failla): associazione (con una sezione a Casale) di piloti di cultura che volano sulle rotte di Gabriele d’Annunzio dal 1998, quest’anno festeggiano i 25 anni di attività. Al Museo testimonianze di artisti come Allan O’Mill, Vito Giovannelli, Abele Vadacca, Laura Rossi, Lao Di Gianpaolo arricchiscono il racconto con opere uniche e singolari.

L'Aeronautica Militare ha concesso il patrocinio all’evento di sabato nell’ambito del suo centenario.

All'inauguazione l’associazione ‘azzurra’ di Loreto porterà la statua della Madonna protettrice degli aviatori. Saranno presenti i generali Giancarlo Naldi e Basilio De Martino. Aerei civili e militari solcheranno il cielo di Archi. Dice Sirolli: “Tra i prossimi aventi da organizzare un gemellaggio tra il Piemonte e l’Abruzzo, Palli e Buscaglia sono gli eroi che ci legano in prima battuta, ma non sono i soli….”.