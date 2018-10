Seminario: mostra con arredi preziosi

Alla presenza del vescovo mons. Gianni Sacchi venerdì nel tardo pomeriggio di venerdì alla Biblioteca del Seminario (già essa sede prestigiosa) è stata inaugurata la mostra artistico-documentaria dal titolo “Frà Giacinto Natta: un cappuccino (express) nell’Europa dell’età moderna”.

Troviamo esposti dipinti, reliquiari e vasi sacri, provenienti da alcune parrocchie diocesane oltre ad edizioni antiche, manoscritti, libri musicali e documenti – conservati negli archivi monferrini e nella Biblioteca Civica di Casale - tutti legati alla figura del padre cappuccino, la cui vita e attività hanno tracciato importanti direttive di viaggio nel ricordato panorama storico e territoriale dell’epoca.

Nelle vetrine oggetti artistici di grande pregio, in parte considerati perduti, come alcuni esemplari del gruppo di reliquiari in ebano della Chiesa di San Filippo - di cui fa parte il Reliquiario dei Santi Innocenti, opera di orafo tedesco datata 1620-1625

L’evento è all’interno del progetto “Città e Cattedrali”che per il Quadrante sud-est (Acqui, Alessandria, Asti, Casale Monferrato e Tortona) sviluppa il tema “Basso Piemonte terra di passaggio”.

La mostra è ad ingresso gratuito e aperta fino al 18 novembre, ogni sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00 con possibilità di aperture straordinarie per gruppi e scolaresche.

Foto (Luigi Angelino) alla inaugurazione