Lilia Yakushin a Ottiglio

Domenica scorsa il secondo appuntamento Monferratoo Classic Festival ad Ottiglio, auditorium don Gino Piccio, ha isto protagonista un sensibile ed audace pianista: il livornese Edoardo Mancini che ha saputo convincere il pubblico con una vibrante interpretazione di complessi brani di Schumann, Debussy e Scriabine.

Domenica 18 settembre, sempre presso l'Auditorium alle ore 17,30, sarà la volta di un altro dei talenti selezionati dal direttore artistico Sabrina Lanzi: la pianista Lilia Yakushin.

La Yakushin studia pianoforte con il orof. Gianfranco Carlascio presso il conservatorio Niccolò Paganini di Genova e prosegue gli studi con prof. Daniele Fredianelli, sotto la cui guida sta per conseguire la Laurea di Primo Livello in Pianoforte.

Si è esibita in recital solistici in diverse sedi in Liguria e in Piemonte, ha vinto diversi premi e borse di studio in concorsi pianistici.

Ha frequentato masterclass tenute dai Maestri Pietro De Maria e Roberto Plano. In programma i Tre sonetti del Petrarca di F. Liszt: Sonetto 47, 104 e 123.

Possiamo tranquillamente sostenere che queste composizioni sono la perfetta traduzione delle emozioni lisztiane in musica.Tratte infatti da “Anni di pellegrinaggio”, raccolta di brani in cui il compositore trae ispirazione dai numerosi viaggi compiuti in Italia. Nel caso dei tre sonetti Liszt si trovava a Roma e durante questo soggiorno trova ispirazione dalle liriche del grande poeta italiano Francesco Petrarca. Brani di forma riflessiva e ricchi di intensità espressiva che si alternano a momenti drammatici ed appassionati, seguendo i mirabili versi del letterato italiano. Il secondo brano in programma è la Sonata n. 2 op. 35 di F. Chopin, composizione che gode di larga fama e frequentemente eseguita. Ricca di dissonanze armoniche, fa pensare da subito al sentimento di acuta drammaticità che attraversa l animo del compositore polacco.

Nel secondo movimento, dolcemente sognante, trapela efficacemente la vera naturachopiniana. La Sonata si conclude con accenti drammatici, sinistro presentimento dell’inesorabilità della vita terrena. Complicata composizione che mette a dura prova l esecutore per le ardue difficoltà contenute e l’ esigenza primaria di dare largo spazio alla cantabilità e all’ispirazione romantica