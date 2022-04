I concerti di Fubine

Al Salone Bricherasio felCastello di Fubine (foto) domenica è iniziato il ciclo di Monferrato Classico Festival col giovane pianista Massimo Urban di Varese.

Secondo appuntamento con la musica classica a Fubine, il Monferrato Classic Festival procede con il concerto di domenica 10 aprile. Alle 17,30,nel salone Bricherasio, un concerto a 4 mani con i due giovani pianisti Andrea Bevilacqua e Diego Lombardi. Un programma all' insegna del romanticismo e della "melodia" con brani di Schubert, Fauré,Mozart e Grieg. Andrea e Diego proporranno l Andantino e variazioni in si minore D 823 di Franz Schubert. Composto nel 1825 si presenta sin dalle prime battute come una composizione lieta e serena nonostante sia stato composto negli ultimi anni della tormentata vita del compositore boemo. Le quattro variazioni sul tema conducono l ascoltatore ad una sfumata nostalgia romantica,arricchita di intima poesia tipica dello stile schubertiano. La brillante ed esuberante sonata di Mozart K 381 in Re Maggiore,composta per essere eseguita dal compositore e dalla sua sorellina Nannerl, vedrá i due pianisti ad interpretare lo scambio di geniali idee musicali stagliate in partitura ,il brano si presenta semplice all ascolto e la purezza compositiva di Mozart trascina nel cuore di uno stile inconfondibile. Cambio di scena nella seconda parte del concerto, dove la poesia e le forti vibrazioni emotive romantiche, appariranno ancora più definite. La " Dolly Suite" Op 56 è l unico pezzo a quattro mani scritto dal compositore francese che lo dedicó ad Emma Moyse, soprano e attiva animatrice di salotti culturali dell'epoca. I sei brani della raccolta sono fortemente ispirati al disincantato mondo infantile, pieno di sogni e gioie semplici.

Il secondo concerto MCF si concluderà con l' esecuzione della celeberrima Suite " Peer Gynt" del compositore norvegese Eduard Grieg. In realtà, Grieg compose nel 1875 questo meraviglioso brano per le musiche di scena di Peer Gynt, opera teatrale di Ibsen.Ebbe un tale successo che Grieg decise poi di ricavarne una partitura orchestrale. Intensità espressiva, temi popolari, dolcissimi incisi e melodie di grande semplicità caratterizzano questo capolavoro romantico.

Andrea Bevilacqua,pianista milanese, è artista eclettico e raffinato. Si è esibito in numerosi concerti come solista e in formazioni da camera. Diego Lombardi, tortonese di nascita, è musicista sensibile e virtuoso. Ha affrontato repertori romantici e postromantici ottenendo entusiastiche ovazioni dal pubblico per le sue interpretazioni lisztiane.

Ancora a Fubine sabato 16 aprile ecco un recital per due pianoforti, protagonisti Jacopo Mai e Davide De Luca i quali interpreteranno la Dante Symphonie di Liszt.

La tappa fubinese del Monferrato Classic Festival si chiuderà domenica 24 aprile, eccezionalmente alle 18, con un appuntamento speciale che vedrà la Monferrato Classic Orchestra eseguire il Carnevale degli Animali - Grande Fantasia Zoologica di Camille Saint-Saëns.

Nata nel 2017 per volontà di Sabrina Lanzi, la Monferrato Classic Orchestra è l'Orchestra Sinfonica della Città e del Teatro Municipale di Casale, costituita da eccellenti giovani professionisti, tutti accomunati dal desiderio di dare vita ad una realtà artistica giovane e nuova. L'ensemble, che dal suo esordio ha all'attivo quasi quaranta concerti sinfonici, si apre a giovani strumentisti in grado di affrontare le difficoltà tecniche previste nella programmazione delle stagioni sinfoniche proposte. Nel 2019 si è esibita con Luiz Felipe Coelho, primo violino della Camerata dei Berliner Philharmoniker, alla Sala degli Arazzi della Fondazione Alberoni di Piacenza ed è la prima orchestra italiana ad avere eseguito, nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, la Nona Sinfonia registrando con tre concerti il tutto esaurito.

In occasione del concerto a Palazzo Bricherasio, l'Orchestra ospiterà Gabriele Totaro, violino e primo maestro concertatore, Paolo Chiesa, violino secondo, Tessa Rippo, viola, Luca Carta Mantiglia, violoncello, Margherita Carbonell, contrabbasso, Asia Uboldi, flauto, Nicolò Unia, clarinetto, Paolo Mogni, percussioni, Giulia Toniolo e Vera Cecino, pianoforti.

L'ingresso a tutti gli appuntamenti sarà gratuito.

"Monferrato Classic Festival si propone di offrire la preziosa possibilità a numerosi e meritevoli giovani artisti di potersi esibire e di potersi far conoscere nella zona del Monferrato - afferma Sabrina Lanzi direttore artistico dell'evento - Si tratta di un progetto che propone oltre 50 concerti e che vede la presenza di più di 80 giovani talenti. Non è semplice, oggigiorno, per i giovani che vogliono intraprendere questa complicata strada, trovare possibilità dove poter suonare e alimentare, non solo la loro passione, ma anche e soprattutto rafforzare la cosiddetta “esperienza sul campo”, che è quella che più conta affinché tutti possano acquisire il controllo delle loro esecuzioni e mettere a frutto il loro faticoso lavoro svolto. Il Monferrato Classic Festival giunge alla sua ottava edizione. Tanti sono i giovani talenti che si sono esibiti in questi anni, regalando al cordiale ed affezionato pubblico concerti indimenticabili. Le prestigiose location nel territorio monferrino e alessandrino nelle quali il festival è stato ospite si sono rivelate eccellenti luoghi per ascoltare la musica e mettere in luce angoli nascosti di questa meravigliosa regione che è il Monferrato".

p.g.-l.a.