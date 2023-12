Personaggi storici - di Armano Gozzano (1)

Si intrecciano con Casale a incominciare dal palazzo del Comune le vicende di Sofia D’Oria marchesa Gozzani in quanto moglie di Carlo Antonio Gozzani di San Giorgio.

Sofia era nata a Torino il 28-12-1759 nel palazzo di famiglia detto ”della Palma”, sesta dei dieci figli di Alessandro Eleazaro di Ciriè e di Maria Cristina Damiano di Priocca. Battezzata nella chiesa di S. Eusebio, ebbe come padrini due poveri tra i più miserabili del quartiere scelti dai suoi genitori e ricevette come anche i suoi fratelli un nome di origine greco orientale. S

ua madre morì nella cittadella di Torino, governata dal marito fin dal 178. Il casato dei D’Oria era titolare di Oneglia, ma nel 1576 con Giovanni Gerolamo lo scambiò con Ciriè per interesse specifico diretto di Emanuele Filiberto di Savoia il quale ottenne un secondo sbocco al mare oltre a Nizza. All’occasione il D’Oria ricevette la nomina di ciambellano di corte.

Per inciso i D’Oria possedevano il patrimonio del marchesato di Cavaglià, la contea di Casalmaggiore,il contado di Faule, due palazzi a Torino e il palazzo di Ciriè utilizzato per la villeggiatura come già per i Savoia.

Sofia nel 1782 sposò a Casale il marchese di San Giorgio Carlo Antonio Gozzani (1756-1791), luogotenente del reggimento provinciale. La dote di Sofia fu di 45000 lire comprese altre 5000 lire per il corredo matrimoniale.

Nel 1784 Carlo Antonio era stato nominato gentiluomo di bocca del re e si era trasferito con la moglie a Torino nel palazzo San Giorgio in via Bogino 31, edificato dal padre Giovanni Battista dove ospitò l’imperatore Giuseppe II nel 1769. Il palazzo fu poi rifatto dal barone Ignazio Alliaudi di Tavigliano allievo dello Juvarra,nel palazzo morì il conte Bogino nel 1837.

Dopo la vittoria di Marengo e mediante l’armistizio di Alessandria il Piemonte diventò territorio francese, inquadrato nella 27° divisione. Intanto Casale si stava trasformando, cambiavano i nomi delle strade e porte principali, venivano eliminati i conventi,i tesori delle chiese erano venduti all’asta e la città impoverita ridotta ad un villaggio.

Il ministro dell’interno Champagny scelse come soggiorno di Napoleone e Giuseppina il palazzo Gozzani San Giorgio, proprietà di Sofia. Per questo motivo Sofia si trasferì nel proprio castello di San Giorgio, sollecitata dal sindaco Rivetta e dal proprio cognato Evasio Gozzani definito il 'pazzo marchese', entrato nelle stanze del potere romane come ministro del principe Camillo Borghese e della moglie Paolina Bonaparte.