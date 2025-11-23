Pavia Art Talent

Pavia Art Talent torna con l’ottava edizione e rinnova l’appuntamento con la creatività contemporanea nel suggestivo scenario del Castello di Belgioioso, che il 22 e 23 novembre 2025 si trasformerà ancora una volta in un grande palcoscenico dedicato all’arte accessibile.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, P.A.T. 2025 conferma la sua vocazione di vetrina d’eccellenza per artisti emergenti e affermati, riunendo pittori, scultori, fotografi, designer e performer in un evento che celebra la pluralità dei linguaggi espressivi e l’incontro diretto tra pubblico e arte.

Quest’anno la manifestazione accoglierà oltre 600 artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, accuratamente selezionati per la qualità e l’originalità delle loro opere. Le sale storiche del Castello offriranno un percorso espositivo che spazierà dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alle installazioni, fino ai più innovativi new media e progetti digitali interattivi.

Non mancheranno le collaborazioni con le associazioni e le gallerie d’arte italiane e internazionali, tra cui: La Pipa, Arte 17, Lo Specchio dell’Arte, Urlo Pavia, Amici di Casma, Associazione Pittori Basiglio e la Fondazione Mazzoleni, e realtà espositive di rilievo come la Galleria Cristiano & Matteo Ragni di Forlì, la Galleria Ebera di Rogno , la Galleria Tekimara di Pavia, la Galleria FMART STUDIO di Monza, la Galleria Kusee di Brescia, la Galleria Dedalo di Reggio Calabria e la Galleria L2ARTE di Pavia.

Confermato anche per questa edizione il Premio Pavia Art Talent 2025, in collaborazione con FalegnameriaDIGITALE, Photo Showall e Museo VR, che premierà il miglior artista della fiera.

La vincitrice 2024 Nadia Buroni sarà presente con un progetto speciale firmato FalegnameriaDIGITALE, mentre nuovi nomi del panorama artistico contemporaneo si contenderanno il riconoscimento durante le due giornate.

Pavia Art Talent non è solo una mostra mercato d’arte moderna e contemporanea, ma un’esperienza culturale aperta e partecipativa: un luogo d’incontro tra artisti, collezionisti, appassionati e curiosi. Un’occasione per vivere l’arte in modo diretto e accessibile, in un contesto informale e accogliente che valorizza la creatività come patrimonio condiviso.

Il Castello di Belgioioso, con la sua storia e il suo fascino, si conferma lo scenario ideale per accogliere un pubblico sempre più numeroso, desideroso di scoprire le nuove tendenze del contemporaneo.

ORARI