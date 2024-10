Giornate FAI d’Autunno

Tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, con l’apertura di oltre 700 luoghi straordinari, curiosi e poco conosciuti. Sono state presentate ufficialemte oggi, giovedì, in sede nazionale.

La delegazione del Fondo per l’Ambiente Italiano di Casale Monferrato aprirà nelle due giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre la settecentesca chiesa cittadina di S. Pietro Apostolo, in via Paleologi, con il seguente orario: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, ultimo ingresso alle 17.00. In collaborazione coll’antica Arciconfraternita dei SS. Pietro e Paolo, i visitatori saranno accolti e guidati da volontari e narratori che illustreranno la chiesa edificata dall’architetto regio Francesco Gallo di Mondovì e consacrata dal vescovo di Casale, mons. Pietro Gerolamo Caravadossi nel maggio 1745.

Domenica 13 ottobre, con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00, a Pobietto (Morano sul Po) sarà possibile visitare la Grangia e scoprire i suoi rapporti con il card. Guala Bicchieri, in occasione degli 800 anni di costruzione dell’antico ospedale di Vercelli. In collaborazione con la delegazione vercellese del FAI, il pubblico potrà visitare l’azienda agricola, il museo della civiltà risicola e la settecentesca chiesa di S. Nicola guidati dagli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Alberghiero Ronco di Trino, che offre la possibilità di consumare un pranzo\buffet con un contributo di 10 euro con prenotazione obbligatoria a: casalemonferrato@delegazionefai.fondoambiente.it o vercelli@delegazionefai.fondoambiente.it . I visitatori potranno partecipare a numerose attività culturali, tra cui l’interessante esperienza di «Citizen science» alle 10,30 e 14,30, con il prof. Alberto Doretto dell’Università del Piemonte Orientale alla scoperta della biodiversità dei corsi d’acqua. Sarà possibile visitare le mostre fotografiche, la mostra dell’Associazione Irrigazione Ovest Sesia, le esposizioni di pittura, di acquerelli e di modellini a cura di istituti scolastici. Alle 17 presentazione del libro «Tuo padre suonava l'armonica» di Silvana Mossano con passeggiata e letture «georiferite», poi merenda a cura della ProlocoMuraneisa.

FOTO. Pobietto di Morano