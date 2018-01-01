Moncalvo in danza, tutto pronto per il Gran Galà

“Moncalvo in Danza è iniziato all’insegna delle emozioni”, commenta con soddisfazione il direttore artistico Massimiliano Vacchina. “L’arrivo di tanti giovani motivati a creare un futuro nella danza e il debutto delle serate con uno spettacolo coinvolgente come quello proposto dalla Ned Company ‘Come un Gabbiano sul Mare’ ha creato le premesse per un’edizione assai gratificante che precede un compleanno importante: i 20 anni del Festival nel 2027”. Un mix di suggestioni ha accolto il pubblico della centrale piazza Garibaldi di Moncalvo domenica sera per l’avvio della 19° edizione di Moncalvo in Danza, il Festival che vede un ricco cartellone di spettacoli che accompagna il “Summer Camp”, da tempo sold out. Sono infatti oltre 150 i danzatori che da tutta Italia sono giunti a Moncalvo per affinare l’arte della danza classica e moderna e contemporanea grazie a docenti di fama nazionale e internazionale con i workshop formativi che si svolgono presso gli spazi di Orsolina28 Art Foundation. Anche quest’anno grazie al contributo della Città di Moncalvo, Fondazione Cr Asti, Fondazione CR Torino e Fassa Bortolo vanno in scena nella centrale piazza Garibaldi diversi spettacoli gratuiti. Dalle 21.30 di venerdì 10 luglio andrà in scena “Moncalvo Street Moves – Faces”, appuntamento pensato per trasformare il salotto cittadino in uno spazio di incontro tra hip hop, danza contemporanea e musica dal vivo. Nel pomeriggio gli spazi di Orsolina28 ospiteranno un workshop gratuito di hip hop rivolto ai più giovani pensato per aiutarli a familiarizzarsi con la disciplina, mentre la serata, in piazza, vedrà alternarsi una performance della compagnia Faces “ReQuieM” e una battle di freestyle "Me vs Music" tra artisti provenienti dal Piemonte e dal Nord Italia. A chiudere l’evento sarà un DJ set a far ballare tutto il pubblico. La regia e le coreografie sono firmate da Simone Bua e Giorgia Chessa.

A segnare il gran finale del Festival, alle ore 19.30 di sabato 11 luglio sarà la tradizionale Serata di Gala prevista come ormai è abitudine, presso l’Open Air Stage di Orsolina28 dove, sul suggestivo palcoscenico a cielo aperto, si terrà l’appuntamento finale del percorso formativo che porterà sul palco giovani danzatori e partecipanti del programma pre-professionale. Ad esibirsi saranno i partecipanti del Summer Cump in particolare il gruppo Under, guidato da Marco Barone, il gruppo Junior con una creazione di Barbara Gatto, il gruppo Senior con una coreografia di Francesca Frassinelli e il gruppo Pre-Professional, impegnato durante la settimana nello studio del repertorio di Diego Tortelli e Riva & Repele. L’appuntamento viene descritto come un omaggio “all’eleganza, al virtuosismo e alla poesia della danza, capace di valorizzare il talento delle nuove generazioni attraverso il dialogo tra formazione, creatività e spettacolo dal vivo”. Dopo lo spettacolo, sarà possibile cenare con i danzatori in Orsolina28, previa prenotazione. Info e prenotazioni al sito www.moncalvoindanza.it