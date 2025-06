Festival Echos; gran finale

Sarà un fine settimana memorabile (e in parte già tutto esaurito) quello che chiuderà la 27a edizione

del Festival Echos. I Luoghi e la Musica, direttore ilbravissimoSergio Marchegiani.

Una vera festa della musica che inizierà proprio sabato 21

giugno, Giornata mondiale della musica: alle 17.30, alla Distilleria Mazzetti d'Altavilla di Altavilla

Monferrato, suonerà il formidabile Trio Johannes, ovvero Francesco Manara (spalla dell’Orchestra

del Teatro alla Scala di Milano), Massimo Polidori (primo violoncello nella stessa orchestra) e il

pianista Claudio Voghera. Domenica 22 Echos “invade” il centro di Alessandria con un'irripetibile

giornata di musica, danza, teatro e valorizzazione del patrimonio artistico: per tutto il pomeriggio

andrà infatti in scena il progetto 1+1+1=Trio!, originale format che quest'anno vedrà protagonista

una delle migliori formazioni cameristiche d'Europa, il Trio di Parma, e tre giovani artisti di Po.E.M.

Dopo trent'anni di sodalizio umano e artistico, il Duo Manara-Voghera ha iniziato una felice

collaborazione con il Festival Echos per il quale ha realizzato una serie di eccezionali integrali che

riassumono il loro viaggio nel grande repertorio della musica da camera. Dal 2023 a loro si è unito il

violoncellista Massimo Polidori, ricomponendo così lo storico Trio Johannes, per proseguire questo

viaggio appassionante. Francesco Manara è un violinista di fama internazionale. Laureato nei più

importanti Concorsi del mondo (ARD di Monaco, Cajkovskij di Mosca, Paganini di Genova,

Ginevra) si è esibito in tutto il mondo in sale come il Teatro alla Scala di Milano, il Lincoln Center e

la Carnegie Hall di New York e la Sala Cajkovskij di Mosca. Nel 1992 è scelto da Riccardo Muti

come primo violino solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala. Massimo Polidori ha debuttato come

solista a 16 anni con l’Orchestra Filarmonica di Sofia e si è esibito, tra le altre, con l’Orchestra da

Camera di Mantova, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino e la Filarmonica della Scala. Nel 2000 è

stato scelto da Riccardo Muti per ricoprire il ruolo di primo violoncello al Teatro alla Scala. Già

durante gli studi Claudio Voghera ha coltivato la passione per la musica da camera. Con Francesco

Manara ha formato un duo che lo ha portato a suonare in tutto il mondo; al duo si è aggiunto

Massimo Polidori ed è nato così il Trio Johannes, premiato ai Concorsi di Osaka e al Premio Trio di

Trieste e vincitore, nel 2001, dell’International Concert Artists Guild Competition di New York.

Ad Altavilla i tre artisti concluderanno il dittico “Il canto e la natura in Brahms” che avevano

iniziato lo scorso 2 giugno al Castello di Piovera: sui loro leggii i Trii op. 87 e op. 8 del genio di

Amburgo. Al termine del concerto la Distilleria Mazzetti curerà una visita guidata gratuita della

cantina e della Galleria della grappa e offrirà al pubblico una degustazione dei suoi prodotti.

Il Trio di Parma ha vinto i più prestigiosi Concorsi Internazionali (“Vittorio Gui” di Firenze,

Melbourne, ARD di Monaco, Lione) ed è invitato dalle più importanti istituzioni musicali in Italia -

Accademia di Santa Cecilia di Roma, Società del Quartetto di Milano, Teatro La Fenice di Venezia,

Unione Musicale di Torino, Accademia Filarmonica Romana - e all’estero: Filarmonica di Berlino,

Carnegie Hall e Lincoln Center di New York, Wigmore Hall di Londra, Konzerthaus di Vienna,

Filarmonica di San Pietroburgo, Teatro Colon di Buenos Aires. Nel 1994 l’Associazione Nazionale

della Critica Musicale ha assegnato al trio il “Premio Abbiati” quale miglior complesso cameristico.

I tre artisti si esibiranno in altrettanti palazzi storici di Alessandria che si affacciano su piazza della

Libertà: il violinista Ivan Rabaglia nella Sala del Broletto di Palatium Vetus (ore 16.00 con musiche

di Locatelli e Bach), il violoncellista Enrico Bronzi nell'androne di Palazzo Ghilini (ore 17.00,

musiche di Gabrielli, Dall'Abaco, Dowland/Schildt, Bach, Tarrega e Cascioli) e il pianista Alberto

Miodini presso l'Auditorium del Conservatorio “A. Vivaldi” a Palazzo Cuttica (ore 18.00, musiche di

Schumann e Brahms). Ciascuno di loro terrà un concerto solistico della durata di 30 minuti e, alla

fine del viaggio, si ritroveranno sullo stesso palco (quello del Conservatorio) per eseguire il Trio op.

8 di Brahms. Il format è già stato proposto con grande successo negli anni scorsi ma stavolta presenta

una novità assoluta: nel cortile di un quarto palazzo della piazza, quello del Municipio, tre giovani

artisti della compagnia Po.E.M. realizzeranno nell'arco di tutto il pomeriggio “Beat”, uno spettacolo

commissionato da Echos. La danza di Giulia Quacqueri e Fabio Pronesti e le letture di Lucia

Raffaella Mariani si sovrapporranno alle esecuzioni del Trio di Parma, trasmesse in diretta streaming

su uno schermo. Completano la specialissima esperienza un racconto sul Settecento alessandrino di

Roberto Livraghi - con riferimenti a personaggi storici e ai palazzi che ospiteranno gli eventi della

giornata - e la masterclass che il Trio di Parma terrà lunedì 23 giugno ad alcuni studenti del

Conservatorio “A. Vivaldi”. I componenti del trio, oltre alla prestigiosa attività concertistica, sono

infatti didatti assai apprezzati e insegnano all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e al

Mozarteum di Salisburgo. La masterclass si terrà nell'Auditorium del Conservatorio dalle 9.30 alle

12.30 ed è aperta a tutti, anche ad uditori esterni, previa prenotazione.

-Echos 2025 è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Piemonte,

Fondazione CRAL, Fondazione CRT e, per questi due appuntamenti, con il Comune di Alessandria,

il Conservatorio “A. Vivaldi” e la Strada dei vini e dei sapori del GranMonferrato. La giornata di

chiusura è realizzata anche grazie alla disponibilità della Prefettura e della Provincia di Alessandria.

I concerti sono ad ingresso libero. A causa del numero limitato di posti, per gli eventi ad Altavilla

Monferrato, a Palatium Vetus e al Conservatorio (Alessandria) è richiesta la prenotazione; si segnala

che per i primi due (Altavilla e Palatium Vetus) i posti sono esauriti ed è attiva una lista d'attesa. Per

info e prenotazioni: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.

Associazione Musicale Ondasonora APS

ondasonora.aps@gmail.com

www.festivalechos.it

FOTO. Trio Johannes (foto Giulia Sirolli)