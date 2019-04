“1000 e una botte"

Sarà presentato sabato 4 maggio alle ore 17, presso la Grapperia 918 Magnoberta – in Strada Asti 6, a Casale – il libro “1000 e una botte”, l’ultima fatica di Valerio Bigano, uno dei maggiori esperti di antiche distillerie e liquorifici italiani. Il volume recensisce mille aziende del settore dalla metà del ‘700 al 1949, e parla di una realtà viva e presente in Monferrato e in tutto il Piemonte: risale addirittura al 1755 la fondazione dell’azienda più antica di cui l’autore abbia trovato traccia, la Pietro Rappis di Torino. Non possono mancare citazioni per le distillerie Mazzetti Pietro (a Montemagno), Michel, Agnelli, Re e Baudino di San Salvatore (azienda da cui nascerà la Martini e Rossi), l’Antica Distilleria di Altavilla e la Mazzetti d’Altavilla, le casalesi Miglietta Fratelli, Demicheli Antonio, Carmi&Zorzoli e Alpes&Bozzolo (creata da quello stesso Giambattista Bozzolo che fu socio fondatore dell’antica Magno&Berta).

Proprio a questa storica azienda l’autore dedica un interessante excursus storico, forte delle sua conoscenza dell’azienda, con la quale ha collaborato nel 2018 in occasione del centenario della distilleria. Ed è con piacere che il veneto Valerio Bigano torna a Casale Monferrato, a condividere la sua passione per l’arte distillatoria in un territorio che riscopre le sue tradizioni, valorizzandone la storia e proiettandole nel futuro.

La presentazione di “1000 e una botte”, a ingresso gratuito, fa parte del programma di Riso&Rose 2019 e sarà moderata da Bruna Curato.