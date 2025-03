Incontri ad Aramengo con l'Associazione Guido Nicola

Ripartono sabato 22 gli "Eventi di primvera, incontri tra scienza e natura" organizzati dalla Associazione Guido Nicola ad Aramengo.

Ogni incontro si svolgerà, come di consueto, il sabato pomeriggio dalle ore 16 presso la sede della nostra Associazione in via Mazzini 20 ad Aramengo.

CALENDARIO:

Primo incontro

22 marzo – ore 16:00

La Natura lo fa meglio (e prima) – con Giorgio Volpi

Le sorprendenti invenzioni tecnologiche che la Natura suggerisce all’uomo.

-Giorgio Volpi (Cuneo, 1983) laureato in Chimica presso UniTo, ha un dottorato in Scienza e Alta Tecnologia con una tesi sulla preparazione di nuovi complessi luminescenti ed una seconda laurea in Scienze Naturali. Da tecnico presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino svolge ricerche nell’ambito della luminescenza e dei complessi organo-metallici ed è autore di oltre 40 articoli su riviste internazionali.

Link all’evento: https://fb.me/e/HD0aNBF0v

Secondo incontro

5 aprile – ore 16:00

La domesticazione degli animali – con Mario Palenzona

-Mario Palenzona è laureato in Scienze Agrarie e ha svolto il proprio apprendistato e l’intera carriera tecnico-scientifica presso l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), ove ha occupato dal 1988 al 2010 l’incarico di direttore. Ha condotto ricerche ed esperienze nei campi della micologia e patologia forestale e dell’arboricoltura da legno, approfondendo in particolare gli studi sui funghi simbionti o agenti di avversità su specie arboree in bosco, nei parchi e riserve naturali, in ambiente urbano.

Link all’evento: https://fb.me/e/dOM21W5St

Terzo incontro

12 aprile – ore 16:00

I monumenti della città di Torino tra arte, storia e curiosità – con Leonardo Mastrippolito

-Leonardo Mastrippolito, architetto nato a Genova, ha dedicato la sua carriera presso l’Assessorato alla Cultura del Comune di Torino al restauro di importanti edifici storici a Torino, tra cui Palazzo Madama, S. Maria dei Cappuccini, palazzo Civico, il maschio della Cittadella e oltre 40 monumenti e fontane monumentali della Città Ha diretto il recupero di monumenti e fontane, e progettato memoriali significativi come quello ai caduti di Crimea.

Attivo nella valorizzazione della memoria storica, ha realizzato monumenti per l'ANA e progetti di restauro per la "Compagnie de Savoie".

Ha curato mostre e video documentari, e attualmente si dedica alla divulgazione e alla scrittura, continuando a condividere la sua passione per l'arte e la storia.

Link all’evento: https://fb.me/e/cjWDOySDx

Quarto incontro

17 maggio – ore 16:00

Chimica per l’arte. Adamantio 20 anni dalla fondazione. Un bilancio tra analisi, innovazione e casi d’eccellenza. – con Alessandro Marello, Chiara Mastrippolito, Marco Nicola

-In 20 anni, Adamantio è diventato un punto di riferimento per le indagini diagnostiche sui beni culturali. Nato come spin-off dell'Università di Torino, ha saputo unire la ricerca scientifica all'arte. Il suo lavoro spazia da capolavori di Caravaggio e Tiziano, al maestoso Colonnato di San Pietro, fino ai reperti del Museo Egizio di Torino.

Il laboratorio utilizza tecniche all'avanguardia per analizzare e conservare il patrimonio artistico, scoprendo la storia dei materiali. In questa conferenza verranno raccontati alcuni dei casi studio più affascinanti affrontati.

Link all’evento: https://fb.me/e/cBwpF4k3f

Quinto incontro

31 maggio – ore 16:00

Percorsi nella visione: la percezione della luce e dell’ombra – con Paolo Traverso

Uno “sguardo” su alcuni aspetti percettivi della visione che pone degli interrogativi e cerca delle risposte tra la prospettiva dello scienziato e quella dell’artista.

-Paolo Traverso, fisico genovese, insegnante, appassionato di storia dell’arte e studioso della percezione visiva e degli effetti ottici ad essa correlati

Link all’evento: https://fb.me/e/2TsySBf4J