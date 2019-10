Egitto a Villadeati

Storia e bellezza saranno protagoniste a Palazzo Labar di Villadeati, domenica 6 ottobre alle ore 16.30. Nel piccolo, ma prezioso teatro della settecentesca dimora, il padrone di casa offre ai suoi ospiti una conferenza aperta al pubblico, con relatrice l’archeologa casalese Sabina Malgora, specializzata nell’Antico Egitto, ricercatrice di fama internazionale. La dottoressa parlerà della figura femminile nella terra del Nilo, con il supporto di immagini, filmati e ricostruzioni in 3D, raccontando il ruolo della donna in questa antica, ma assai moderna civiltà: saranno toccati temi diversi, quali la famiglia, la posizione nella società, il lavoro, l’amore, la maternità, la bellezza, la moda, la cura dell’aspetto fisico...

Ad esempio si scoprirà che vi furono diverse donne sul trono d’Egitto, anche se la storia parla sempre di uomini faraoni. Si scoprirà che il trucco degli occhi era di gran moda per uomini e donne e che la riga nera è una moda egizia, cosi come le extension per i capelli.

La relatrice è ben nota, poiché, quale direttore del Mummy Project di Milano, centro di ricerche, finalizzato allo studio delle mummie, e fucina di eventi culturali di respiro internazionale, organizza eventi ed attività didattiche in città, riscuotendo sempre un grande successo, tra di esse la grande mostra con reperti provenienti anche dal Metropolitan di New York“UR SUNU Grandi dottori dell’Antico Egitto”, tenutasi a Casale dal 27-settembre 2008 al 10 gennaio 2009.

È Dottore di Ricerca presso l’Istituto Orientale di Napoli; è consulente di alcuni musei, scrive articoli per numerose riviste, collabora alla realizzazione di documentari per SuperQuark e Ulisse delle reti Rai. È curatore inoltre di alcune collezioni egizie del nord d’Italia, tra cui quella del Castello del Buonconsiglio di Trento; delle mummie dell’Università di Pavia, e della “Camera delle Meraviglie. Mummie Egizie tra Storia, Scienza e Tecnologia” del Museo di Scienze Naturali di Brescia, inaugurata nel dicembre del 2018

"È un piacere aprire le porte di casa alla cultura, con un ritorno della dottoressa Malgora, per una conferenza, a distanza di qualche anno da quella affascinante sulla mummia misteriosa di Asti "– spiega Pietro La Barbiera, in arte Labar. artista eclettico, poliedrico, uomo colto e dai mille interessi, che da anni organizza eventi di alto profilo culturale nella sua Casa-Museo.

Una merenda sinoira seguirà alla conferenza.

Per info: 0142902121 HYPERLINK "mailto:plb.laba@icloud.com" plb.laba@icloud.com, www.labar.it

Dida: Sabina Malgora, nella sezione egizia dell’Università di Pavia (f. Michele Alquati e Daniela Bardelli)