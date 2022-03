Nelle Giornate FAI di primavera...

C’è un angolo di Monferrato in Abruzzo e sarà visitato ufficialmente il 26 e 27 marzo alla Giornate di Primavera del FAI.

Alludiamo al “Museo Casa del Pilota” che è stato inaugurato ad Archi, una bella località a tre quarti d’ora d’auto da Pescara.

Si trova in un grande edificio in via E: Sirolli, grande pilota sugli aero siluranti, medaglia d’argento sul campo.

Il merito dell’esposizione va a Fly Story (sede a Pescara, sezione a Casale, referente Sandro Deambrosis) presieduto da Eugenio Sirolli, nipote dell’eroe, che ci anticipa che vi sono conservati anche molte immagini e documenti dei piloti casalesi di ieri e di oggi: “C’è la storia di Natale Palli e del suo storico volo su Vienna del 1918 con Gabriele d’Annunzio (i cartonati dei due personaggi ti accolgono all’entrata del Museo, ndr). Ci sono i documenti dei remake di Fly Story che raccontano i voli di Palli e i remake dei piloti di Fly Story. Materiale filatelico, cartoline e francobolli con disegni e incisioni di artisti come Vito Giovannelli e Laura Rossi, poi dipinti e sculture di Abele Vadacca l’artista alato. Le immagini e gli articoli di volo pubblicati dagli anni ’20 ad oggi, e molti sono gli articoli del bisettimanale Il Monferrato a firma di Luigi Angelino che ha volato con Fly Story su tutte le più importanti rotte storiche: Vienna (tre volte), Budapest, Venezia, Pola, Fiume, Pisa, Lucca, Mantova, Gardone Riviera, Pescara, Parigi....”

Sirolli aggiunge che la delegazione che sta organizzando la visita per il 26 e 27 marzo per “Le Giornate di primavera del FAI” è rimasta colpita nel trovare, fra i documenti conservati nella Casa del Pilota, “tracce precedenti” come la consegna di un attestato del Fai da parte del delegato casalese Dionigi Roggero sull’aeroporto di Padova alla partenza dell’ultimo remake del Volo su Vienna. Certo il tutto potrebbe essere da stimolo per una replica a Casale (il Castello ha ancora molti locali disponibili...).

Il museo onora anche altri piloti piemontesi come il novarese Buscaglia che insieme ad Eugenio Sirolli sganciò, con successo, il primo “siluro alato” di Gabriele d’Annunzio. Su questa particolare vicenda è utile la lettura del nuovo libro di Eugenio Sirolli (nipote appunto) “Pionieri abruzzesi dell’aerosilurante” vincitore del premio Artelario 2021. Prossimamente il libro verrà presentato a Casale dall’autore. .

l.a.

FOTO. L'entrata del Museo di Archi