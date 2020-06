Favretto finalista al Viareggio

Notevole affermazione dello storico casalese Sergio Fravretto; il suo saggio "Con la Resistenza. Intelligence e missioni alleate sulla costa ligure" è entrato nella rosa dei primi dieci della sezione saggistica del Premio Viareggio Repaci 2020. Il Premio Letterario, nato in Versilia nel 1929 sulla spiaggia e “sotto un ombrellone” per iniziativa dei tre amici Leonida Rèpaci, Carlo Salsa e Alberto Colantuoni, giunge quest’anno alla sua 91° edizione.

Il libro - pubblicato da Edizioni SEB 27 di Torino - narra della missione Youngstown dell’Office of Strategic Service che sbarcò in Ligura nel febbraio 1944 e venne paracaduta in Piemonte nel novembre 1944. Operò fino alla Liberazione sulla costa ligure, nel Monferrato e a Torino. Si ricostruisce l’attività della missione proprio in Liguria, con i ruoli di Giancarlo Ratti, di Carlo Braschi, di Giansandro Menghi e di Alfredo Ferrato. Vengono illustrati, con documenti e notizie inediti, i rapporti fra le organizzazioni di intelligence alleate e le formazioni partigiane. Viene inoltre presentata la mappatura, con schizzi e grafici, dell’intera ricognizione fatta dalla missione italo-americana per inventariare le postazioni e gli armamenti tedeschi, località per località, lungo tutta la costa ligure.

Favretto, nato a Casale Monferrato nel 1952, avvocato e giudice onorario al Tribunale di Torino, è autore di numerosi testi di diritto amministrativo e penale. A fianco della sua professione ha da sempre coltivato la ricerca sulla Storia contemporanea e la Resistenza italiana, in quest’ambito ha pubblicato: Casale Partigiana (1977), Giuseppe Brusasca: radicale antifascismo e servizio alle istituzioni (2006), Resistenza e nuova coscienza civile (2009), La Resistenza nel Valenzano. L’eccidio della Banda Lenti (2012), Fenoglio verso il 25 aprile (2015). Nel 2017 in questa stessa collana ha pubblicato il volume Una trama sottile. Fiat: fabbrica, missioni alleate e Resistenza.

l.a.