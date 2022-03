Comunicare il vino all'Ecomuseo



Lunedì 21 marzo presso l'Ecomuseo della Pietra da cantoni a Cella Monte si è tenuta, su iniziativa del Comune e della Proloco di Cellamonte e in collaborazione con AIS Casale, una serata dedicata alla gestione ed alla comunicazione efficace del vino. L'adesione dei vignaioli e dei ristoratori locali è stata molto ampia, tanto da far registrare il tutto esaurito.

Relatore della serata il sommelier Giancarlo Lercara, direttore della sede di Torino dell’Associazione Italiana Sommelier Piemonte. Lercara, che ha svolto la sua attività in diversi ristoranti stellati in Italia e all'estero, ha introdotto la sua lezione evidenziando il fatto che i consumatori odierni hanno delle aspettative molto alte, per cui quando si recano al ristorante si aspettano che il locale non abbia solo buon cibo ma anche una bella carta dei vini.

Il vino deve essere ambasciatore del paesaggio da cui proviene, in particolare in luoghi come il nostro Monferrato territorio Unesco, per cui è importante comunicare il vino, oltre che saperlo servire in modo ottimale. Tanti i temi affrontati durante la serata, dalla compilazione della carta dei vini, che deve essere chiara, sempre aggiornata, adeguata al cibo e interessante per la clientela, agli strumenti da utilizzare per il servizio e per garantire la giusta temperatura. Nozioni importanti "Qualcosa in tasca da poter utilizzare" coma ha rimarcato Lercara e che, come ha espresso bene il Sindaco Maurizio Deevasis, aggiungono "Un tassello alla nostra piccola cultura del vino".



Monica Massa