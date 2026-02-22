A Conzano sabato 28 febbraio...

Carlo Vidua, Conte di Conzano e viaggiatore del mondo, spegne sabato 28 febbraio241 candeline. Per l’occasione il Comune rinnova, alle 19, l’eventoche ne celebra il genetliaco

“Un brindisi, un ballo con Carlo Vidua e il suo “Inno alla Polenta” con degustazioni. Ai partecipanti è consigliato vestirsi con abiti ispirati ai paesi visitati dal nobile globetrotter: Russia, Stati Uniti, Messico, Indonesia, Filippine, Turchia, Egitto, Cina e Nuova Guinea.

L’ingresso sarà libero.