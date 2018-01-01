“Musica nel Complesso Ebraico”

Domenica 31 maggio 2026, alle 17, nella Sinagoga di Casale ritorna “Musica nel Complesso Ebraico”. Siamo arrivati alla 14ma stagione di questa rassegna diretta da Giulio Castagnoli (docente di composizione al Conservatorio di Torino) che ha una caratteristica davvero unica: presentare autori e brani che hanno attinenza con il mondo ebraico. E tutto in un luogo fondato più di 400 anni fa da una Comunità già allora molto connessa con la vita cittadina.

Nel passato questo contesto si è prestato all’ascolti di molti brani suggestivi, sia per la storia che sono in grado di evocare, sia per una attenta scelta del programma che spesso propone vere rarità agli appassionati. Il primo appuntamento non farà eccezione, in programma una straordinaria pianista che si esibisce per la prima volta nella sala di vicolo Salomone Olper: Anna D’Errico, un curriculum di livello mondiale che oggi la vede, tra l’altro, anche docente di pianoforte presso il Conservatorio di Venezia. In scaletta due grandi classici del novecento pianistico e un pezzo inedito di Gianni Bozzola, giovane compositore che si è già fatto un nome all’interno dei cartelloni delle più prestigiose istituzioni musicali europee.

Anna D’Errico, è una pianista perfetta per questa musica: appassionata di avanguardie musicali del primo e secondo novecento e di linguaggi contemporanei. Ha collaborato con compositori quali Pierre Boulez, Salvatore Sciarrino, Helmut Lachenmann, Beat Furrer, Rebecca Saunders. Si è formata al Conservatorio di Venezia e in seguito presso la Fondazione Giorgio Cini. Ha suonato in istituzioni internazionali quali Lucerne Festival, Carnegie Hall, Wien Modern, Mozarteum Salzburg, Konzerthaus Berlin e come solista con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro La Fenice di Venezia, e l’Orchestra della Svizzera Italiana. Con l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius realizza videoproduzioni per Rai5, con le riprese live del Concerto n. 24 K 491 di W. A. Mozart. E’ invitata regolarmente a dare corsi presso istituzioni accademiche internazionali, ha inciso per le editrici Kairos, Neos, Stradivarius, Raccanto, Ars Publica, Wergo e CMC Canada. Suoi progetti educativi sono stati premiati con il “Leone d’argento” della Biennale di Venezia e il Premio Abbiati.

Il programma prevede i “Sechs kleine Klavierstücke op. 19” di Arnold Schönberg (1874-1951), poi, in prima assoluta, tre notturni di Gianni Bozzola (Notturno da cor Azul, Notturno sui tasti neri, Notturno Tremulant) e si conclude con le “14 Bagatelle op. 6” di Béla Bartók (1881-1945)

L’ingresso è libero informazioni 0142 71807 www.casalebraica.org