La notte delle chiese

Con un buon successo di pubblico si è svolta venerdì 7 giugno la nona edizione della “Lunga notte delle Chiese”, il festival di carattere nazionale che prevede l’apertura serale dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualità. Il programma generale delle iniziative coordinate dall’Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi di Casale e promosse all’associazione Antipodes ha visto il coinvolgimento di una quindicina di comunità parrocchiali che si sono impegnate ad accogliere e accompagnare compaesani e turisti che hanno preso parte agli eventi.

Da Frassineto Po a Montiglio, da Treville a Penango le iniziative hanno avuto come obiettivo la scoperta e la riscoperta del patrimonio culturale, tradizionale e devozionale del territorio. Grande compiacimento arriva sia da parte degli organizzatori sia da parte dei referenti di ciascun sito, soddisfatti del riscontro che l’iniziativa ha suscitato anche all’interno di ciascuna comunità.

In aderenza al tema promosso dagli organizzatori “Trovami” (con riferimento all’esigenza dell'uomo di trovare Dio anche in mezzo alle grandi tragedie del nostro tempo) in diversi siti le visite guidate sono state alternate da letture, riflessioni e intermezzi musicali eseguiti dai giovani allievi dell’Istituto Musicale Soliva di Casale e da diversi Maestri e musicisti del territorio (esempio: Ordano a Grazzano, Gabba a Occimiano, Solerio a Treville, con l'ausilio di Gianni Manachino organaro di Rive).

La proposta della Diocesi di Casale non ha solo riscontrato solo l’interesse da parte pubblico, ma anche quello della Rai che, nel corso della serata, ha seguito e ripreso alcuni momenti presso la chiesa parrocchiale di Moncalvo e presso la chiesa parrocchiale di Grazzano Badoglio intervistando Chiara Mainini e Raffaella Rolfo dell’Ufficio Beni Culturali diocesano. Il servizio è andato in onda nell’ambito dell’edizione delle 14.00 del Tgr Piemonte.

L’iniziativa si inserisce nel progetto promosso dalla Diocesi di Casale Monferrato di stimolare la cooperazione del territorio impegnato già dal 2022 in attività di valorizzazione diffusa finalizzata a promuovere e a far conoscere non solo la città, ma anche le piccole realtà custodi di grandi “ricchezze” d’arte e di fede.

FOTO. A Treville ( f. Angelino)